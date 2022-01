Un veí de Massanassa va intentar, sense èxit, boicotejar la vacunació als xiquets d’entre 5 i 8 anys de l’Escola Infantil Ausiàs March de la localitat. Els fets van ocórrer fa uns dies, quan en les instal·lacions del centre es va personar aquest home, veí de Massanassa, intentant evitar que començara la vacunació als menors i amenaçant de denunciar els sanitaris que es trobaven allí. Fins i tot va demanar la identificació a una de les infermeres.

El centre va denunciar els fets i fins al col·legi es van desplaçar membres de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, que van identificar aquest individu i van vetlar perquè la jornada de vacunació prosseguira amb total normalitat. També va acudir al centre l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, que va convidar aquest veí a posar les reclamacions pertinents en l’organisme competent, però sense causar molèsties i impedir la tasca dels sanitaris.

Malgrat que es va constatar que aquest home estava empadronat a Massanassa, des del centre afirmen que, pel que sembla, no tenia fills ni filles escolaritzats allí, però d’igual manera va intentar impedir el dret dels menors a rebre la vacuna, malgrat tindre els alumnes l’autorització dels seus pares i mares. Pel que sembla, aquest fet no és aïllat i ja se n’havia produït un de similar, uns dies abans, en el CEIP Orba d’Alfafar, encara que no està confirmat que es tractara del mateix individu.