Els trens d’alta velocitat a baix cost en el trajecte València-Madrid començaran a circular a partir del 21 de febrer, segons confirma a Levante-EMV la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Els bitllets barats arriben, així, a la línia d’alta velocitat valenciana menys d’un any després que aquest servei es posara en marxa en la línia Figueres-Barcelona-Madrid, el 23 de juny de 2021. Un nou servei que s’ofereix després de la liberalització del sector ferroviari, que permet l’entrada d’operadors privats al transport de viatgers en les línies d’alta velocitat de llarga distància.

En la línia ferroviària que connecta Catalunya amb el centre de la Península, la posada en servei d’aquesta oferta a baix cost ha revolucionat les xifres de viatgers, després de la desfeta de la pandèmia. En només dos mesos de funcionament, el nombre de passatgers entre Barcelona i Madrid ha sigut de 863.381 usuaris, enfront dels 320.633 de 2020, només amb l’AVE i en any de pandèmia.

La següent a oferir aquest servei (batejat com a AVLO per les sigles d’alta velocitat low cost o baix cost) serà la línia València-Madrid, segons les previsions de Renfe, l’empresa pública que depén del Ministeri de Transports.

Previst per a Falles

Els primers bitllets de l’AVLO València-Madrid començaran a vendre’s a partir del 20 de gener, segons confirma la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una entrevista concedida a Levante-EMV. Encara que els primers trens no començaran a circular fins al 21 de febrer, una data que s’avança al termini que va donar la ministra de Transports a l’octubre quan va anunciar que l’AVE barat per a València arribaria “per Falles”.

La previsió de Renfe és oferir sis serveis d’AVLO al dia entre València i Madrid, tres per sentit. “Eixirem amb una oferta inicial de 25.000 bitllets des de 7 euros. Els sis serveis suposaran garantir quasi 2.200 places diàries”, anuncia la titular de Transports del Govern central, Raquel Sánchez.

L’AVLO també permet als menors de 14 anys “viatjar per un preu fix de 5 €, sempre que vaja associat a un bitllet de tarifa bàsica, amb un màxim de dos bitllets de xiquet per tarifa bàsica”, segons el web d’AVLO en Renfe. La tarifa de 7 euros es va incrementant en 8 o 10 euros, segons l’opció, si es vol triar seient, tindre la possibilitat d’anul·lar o canviar la data del viatge o si es requereix equipatge addicional al que permeten els AVLO. Després de la posada en marxa d’aquest servei de Renfe, es preveu que els trens Ouigo (de l’operadora francesa SNCF) també comencen a operar a la primavera. Els trens Iryo d’Ilsa, el primer operador privat espanyol d’alta velocitat creat per la valenciana Air Nostrum i Trenitalia, començaran a operar a l’octubre.

Un poc més haurà d’esperar l’AVE a Alacant perquè comencen a funcionar els trens d’alta velocitat a baix cost. “L’AVLO per a la línia Alacant-Madrid encara no té data, ja que està condicionat a l’obertura del túnel d’alta velocitat entre les estacions de Chamartín i Atocha (que permetrà viatges transversals entre la Comunitat Valenciana i Galícia, per exemple, sense transbords) i cal esperar”, segons assegura la ministra de Transports a preguntes de Levante-EMV.