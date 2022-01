La partida de la Lluca, a Xàbia, ha començat el dia gelada. Allí s’ha registrat la temperatura més baixa de la Marina Alta. El termòmetre ha arribat als 3,5 graus sota zero. La rosada blanca ha cobert la vegetació, que tenia un aire a tundra àrtica. La Lluca és la Sibèria de la Marina Alta. Aquests -3,5° no s’han registrat ni tan sols en l’interior de la comarca, on la temperatura més baixa l’ha marcada Castell de Castells, amb -2,2° registrats en l’estació d’Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado), situada a l’ajuntament.

En altres punts de Xàbia també s’han donat mínimes sota zero. En la partida les Fontanelles s’ha arribat als -2,4 graus i a la de la Tarraula, als -0,9°. Aquestes temperatures disten molt de les mínimes del centre històric xabienc, de 5,8°, i de l’alt de la Granadella, 8°. És la tònica d’aquestes albes gèlides. El termòmetre es desploma en fondalades com les de la Lluca o les Fontanelles. Mentrestant, en punts més alts, com la Granadella, les temperatures són més elevades.