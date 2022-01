Més de 3.000 quilos de taronges van impregnar ahir l’ambient als peus de les torres dels Serrans, on una desena d’agricultors valencians van vendre el seu producte directament als veïns del centre de València. “El malestar social que hi ha per l’import dels productes en el supermercat és un clam en el camp”, va assegurar Marc Ferri, membre i portaveu de Per l’Horta, plataforma organitzadora d’aquest mercat de la taronja, que va vendre 3.000 quilos de navelines i uns 300 quilos de mandarines i altres productes de temporada, com ara carxofes, carabasses, creïlles i cebes.

La iniciativa formava part de la campanya “Preus justos” de Per l’Horta i comptava amb la col·laboració de la Unió de Llauradors, l’Associació Valenciana d’Agricultors, la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders, Greenpeace Comunitat Valenciana, Ecologistes en Acció o Acció Ecologista-Agró. “El producte s’està acabant molt ràpidament, més del que imaginàvem”, confessava Ferri. A les 10.30 hores, cada lloc acumulava unes 30 persones en cua per a comprar taronges. “El camp no coneix la inflació. Actualment s’estan pagant preus més baixos que fa 20 anys. Els agricultors estan en una situació molt precària, motiu pel qual molts es plantegen abandonar”, va lamentar Ferri. Segons el portaveu, el caixó de 20 quilos de navelina es ven ara mateix per 1 euro aproximadament. No obstant això, en el mercat d’ahir, els agricultors van pactar un “preu just per al consumidor”. Cada malla de 5 quilos es va vendre a 6 euros, perquè cada productor s’emportara per quilo 1,20 euros. “Tenim molt clar que no es pot protegir l’horta sense protegir el productor. Volem evidenciar que la gent està disposada a comprar productes de proximitat si hi ha una garantia que el preu que cobra l’agricultor és just”, va defensar Ferri. Una fira per campanya “Em sembla una bona manera d’acostar el producte valencià al consumidor, sobretot a la ciutat, on els supermercats tenen gran part del mercat. En la majoria, es venen fruites de l’estranger”, va assenyalar Nerea López Canet, una veïna del barri del Carme que va acudir a comprar una malla a primera hora del matí. “La ciutat viu d’esquena a l’horta. És un crim”, comentava una altra veïna, Ángela Almela. La idea dels col·lectius agrícoles, segons el portaveu de Per l’Horta, és celebrar aquest mercat periòdicament, “atenent moments crítics de la campanya agrària”, com van fer fa uns mesos, quan van organitzar el mateix mercat, però dedicat a la creïlla i a la ceba.