El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebutjat “especular” sobre la celebració de les Falles de 2022, tot i que ha considerat que “si els models es compleixen” i la pandèmia avança com es preveu, podran celebrar-se unes festes que “no seran normals” però que es pareixeran a les del mes de setembre passat.

Així s’ha pronunciat Puig en la trobada “Somos futuro” del diari Las Provincias, on ha remarcat que “especular sobre això és difícil” i ha subratllat que “no es pot donar cap senyal que s’ha superat la pandèmia” perquè “encara hui hi haurà dades molt altes de contagis” i la pressió hospitalària es manté. “Encara no estem en endèmia, estem en pandèmia”, ha agregat.

Malgrat que “no es pot prendre cap decisió definitiva enmig de la pandèmia” sobre les Falles i que ha demanat “no cremar etapes”, Puig ha assenyalat que “sembla que s’està produint una certa estabilització” de les dades. “Si els models es compleixen, en els pròxims dies podríem arribar al pic de contagis i d’ací a 10 o 15 dies, al d’hospitalitzacions”, ha remarcat. En cas que les previsions es complisquen i al març la incidència haja descendit, es podria buscar una “fórmula mixta” amb “totes les limitacions que siguen necessàries”. De moment, ha advocat per la prevenció i per accelerar la vacunació i “si els models es compleixen, estarem en una situació favorable per a celebrar les Falles i la Magdalena”.