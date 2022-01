La multinacional Stadler preveu subministrar fins a 504 vehicles a un consorci format per sis operadors alemanys i austríacs, resultant d’una licitació conjunta emmarcada en el projecte denominat “VDV-Tram-Train”.

L’acord marc preveu, a més de la fabricació, el manteniment dels vehicles per un període de fins a 32 anys. El contracte inclou una comanda inicial de 246 vehicles CITYLINK, per un volum aproximat de 1.700 milions d’euros, i l’opció d’adquirir fins a 258 vehicles addicionals. La multinacional encara no ha decidit com repartirà la càrrega de treball en les seues plantes, entre les quals hi ha la d’Albuixech, que és la que ha dissenyat aquesta mena de vehicles.

El contracte estableix una vinculació a llarg termini entre el consorci del projecte, format per les empreses Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK), Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Saarbahn Netz, Schiene Oberösterreich, l’estat de Salzburg i Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb i Stadler.

Durant els pròxims deu anys, Stadler fabricarà 246 vehicles CITYLINK per als sis operadors. Els primers quatre vehicles es preveu lliurar-los a Saarbahn en 2024.

“Ens enorgulleix haver guanyat aquesta licitació internacional amb el nostre concepte provat de vehicle. Per a dissenyar un vehicle tren-tram es necessita experiència i aquest contracte també requereix la capacitat de combinar solucions estàndard amb solucions personalitzades. En tots dos àmbits, Stadler sempre ha sigut líder en la indústria. Amb el CITYLINK, volem oferir als nostres sis clients una solució de mobilitat que connecte la ciutat i la seua àrea metropolitana sense necessitat de transbord, propocionant una manera de viatjar sostenible i còmoda”, diu Peter Spuhler, president del Consell d’Administració i CEO de Stadler.

Tots els vehicles estaran compostos de tres mòduls. En funció de la destinació i del client, podrà variar la longitud, el nombre de portes, l’altura d’entrada i de l’acoblament, així com el disseny interior dels CITYLINK. Tots els vehicles disposaran d’aire condicionat en la zona de passatgers i en la del conductor i d’àmplies àrees multifuncionals de disseny flexible amb dos espais per a usuaris de cadires de rodes. Cada tren-tram s’equiparà de manera personalitzada en funció de les necessitats de cada operador.

Per a AVG, els vehicles estaran equipats amb un lavabo i suports per a bicicletes, mentre que Schiene Oberösterreich ha optat, entre altres coses, per portaequipatges com a element addicional. El CITYLINK de Stadler és un vehicle intel·ligent que cobreix des d’aplicacions tramviàries fins a operacions de tren regional. Amb aquest nou contracte amb VDV, Stadler ha venut més de 650 unitats en 6 països diferents.

Un projecte: sis clients

Una mateixa classe de vehicle per a sis operadors no és habitual. “L’equip del projecte vam passar moltes hores redactant un plec comú. Per a fer-ho, van definir un estàndard a partir del qual fins a altres cinc variants complien els requisits específics de cada operador, com són l’altura d’entrada, la pintura i el lloc d’operació”, explica el director general de projecte, Thorsten Erlenkötter, de Verkehrsbetrieben Karlsruhe.

Verkehrsbetrieben Karlsruhe dirigeix el projecte global i, després de la fase de licitació, és el responsable de coordinar-ne l’execució. “Estem molt contents de comptar amb Stadler, un fabricant fiable i experimentat per a aquest extraordinari projecte. Un concepte de contractació com el que hem aplicat ací és únic en el món. Els sis operadors compartim la nostra convicció en les bondats del concepte tren-tram, amb el qual, seguint l’exemple de Karlsruhe, connectem les nostres ciutats amb les seues respectives regions i facilitem l’accés de les persones al centre urbà de manera ràpida i sense transbords”, assenyala el director tècnic de Verkehrsbetriebe Karlsruhe, Christian Höglmeier.