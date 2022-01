El fred que colpeja la Comunitat Valenciana tindrà demà un dels seus pitjors dies, segons es desprén de la predicció de l’oratge a València per a demà, dimarts, elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha activat l’alerta groga per baixes temperatures en tota la província de València, que pot deixar valors de més de 6 graus sota zero en alguns punts.

La preemergència entrarà en vigor aquesta pròxima mitjanit i es mantindrà vigent fins a les 10.00 del matí de dimarts. El pitjor s’espera en l’interior nord de la província, especialment al Racó d’Ademús, on s’anuncien temperatures molt per davall dels 0 °C. En l’interior sud podrien registrar-se més de 4 graus sota zero, mentre que en les àrees litorals també hi haurà temperatures negatives, sobretot en el prelitoral, ja que en els municipis costaners no s’esperen gelades. Los anticiclones de bloqueo invernales son persistentes y no se atisban cambios a corto plazo, por lo que seguirá el frío por las noches, con heladas generalizadas en el interior, y con carácter débil en puntos del prelitoral. Avisos activos 👇https://t.co/1oBoKeVVzg — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 17 de enero de 2022 L’oratge a València demà De manera més concreta, per a demà, dimarts 18 de gener, l’Aemet vaticina “cels rasos amb intervals de nuvolositat baixa en zones litorals al final de dia”. Les temperatures seran molt baixes, encara que podrien donar-se “lleugers ascensos de les màximes en l’interior nord” de València. Les gelades seran “generalitzades en l’interior” i tindran “caràcter feble en punts del prelitoral”. El vent serà fluix, malgrat que es registraran “brises en les hores centrals en la costa”. Pel que fa a l’oratge demà a València, la jornada serà freda però assolellada, molt en la tònica d’aquest cap de setmana passat i de hui. En les hores de llum, a mesura que el sol vaja alçant-se en l’horitzó, la temperatura anirà a poc a poc pujant; no obstant això, abans d’eixir o quan s’amague, el mercuri marcarà valors molt baixos que es notaran com si foren encara més freds, ja que la sensació tèrmica farà que es noten marques més gèlides de les que realment marque el termòmetre. En línies generals, la previsió meteorològica a València anuncia per a demà un dia de sol amb temperatures molt baixes i molt de fred quan no hi haja el sol i que podrien arribar fins i tot als 0 graus. Les màximes baixaran lleugerament respecte a les de hui i es quedaran en 15 °C, enfront dels 16 °C de hui.