La jutgessa que investiga a l'expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb el PP, Eduardo Zaplana, dins del cas Erial, advoca per prorrogar la instrucció sis mesos més.

Així es desprén de l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, dictat pel Jutjat d'Instrucció número 8 de València, en el qual s'investiga el suposat pagament de les comissions rebudes per les adjudicacions del servei d'ITV i el Pla Eòlic Valencià.

La magistrada indica en el seu escrit que vist l'estat de les actuacions i atés que encara queda per analitzar tota la documentació intervinguda de noves proves obtingudes en la causa, considera "necessària" una pròrroga de la recerca durant sis mesos més (ja es va allargar el juliol de 2021).

Davant d'aquesta proposta, la majoria de les defenses, inclosa la d'Eduardo Zaplana, s'hi han oposat.

Despeses mèdiques i impostos

D'altra banda, el jutjat té pendent pronunciar-se sobre una de les últimes peticions efectuades per la defensa de Zaplana relacionada amb el desbloqueig de les seues pòlisses d'assegurança per a afrontar les despeses mèdiques derivades de la seua malaltia -leucèmia- i d'una pneumònia a conseqüència de la covid-19. En total, l'investigat va presentar al jutjat factures per import de 9.060 euros, totes corresponents a 2021.

Després d'obrir-se el procediment i la detenció de l'exministre el maig de 2018, el jutjat va ordenar el bloqueig de comptes i productes de qualsevol tipus oberts a nom de Zaplana, bé com a titular o bé com a autoritzat.

A les despeses mèdiques de Zaplana se'n sumen d'altres com el pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Impost sobre Béns Immobles d'un habitatge seu, la quantitat total del qual ascendeix a 3.214,33 euros.

Atés que l'Audiència, en una resolució, va al·ludir al possible desbloqueig de fons per a atendre "determinades obligacions contractuals per a evitar perjudicis irreparables", la defensa de Zaplana va sol·licitar el desbloqueig dels fons per a atendre obligacions fiscals i l'avançament del pagament de les prestacions derivades de l'assegurança de Telefónica. Ara ha de pronunciar-se el jutjat.