Una alba gelada. Bona part de la Marina Alta ha despertat hui coberta de gebre. La nit ha sigut gèlida. La Policia Local de Dénia ha proporcionat mantes i begudes calentes a 14 "sensesostre". Els agents han realitzat un dispositiu especial per a ajudar els indigents a combatre el fred.

Les temperatures més baixes s'han registrat a Castell de Castells amb -6,5° i a la Vall d'Ebo amb 5,3°. No obstant això, crida de nou l'atenció el fred glacial de la "Sibèria de Xàbia", la partida de Lluca, on el termòmetre ha baixat als 3,9 graus sota zero, com ha recollit l'estació d'Avamet i de Meteoxàbia. De nou, la vegetació de Lluca semblava la de la tundra siberiana. El sòl estava gelat i cobert de rosada.