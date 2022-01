Com el dissabte informava Levante-EMV, el dilluns es va convertir en el dia clau per a conéixer l'esdevindre dels pròxims partits del València Basket després que la detecció de cinc positius per covid-19 obligara a ajornar el duel de diumenge contra el Barça. Els resultats dels tests previs a l'encontre europeu contra el Promitheas Patras del dimecres van oferir ahir el mateix nombre de casos, cinc. Mentre Labeyrie es recuperava del virus i va eixir de la quarantena just unes hores abans de viatjar a Grècia, Peñarroya perdia per la mateixa raó un altre ala-pivot, Jasiel Rivero. En aquest difícil context de baixes, l'ACB va acceptar moure el partit contra el Gran Canària del dissabte 22 al divendres 28 (20.00 h). No obstant això, l'Eurocup es va mostrar insensible a l'ajornament del partit de demà a Grècia.

El Comité de Competició de l'Eurocup no va tindre en consideració l'informe enviat pel València BC que sol·licitava la suspensió del duel de la jornada 10 a Patres (Grècia) a conseqüència del brot que pateix l'equip. La cita contra el Promitheas serà aquest dimecres, a les 18.30 hores, i els ‘taronja’ han d'afrontar-la amb només sis professionals -dos d'ells acabats de recuperar del virus-, i cinc jugadors del planter: Vila, Bellver, Ferrando, Jiménez i Bressan. La norma dicta que amb un mínim de huit inscrits ha de jugar-se el partit, i l'Eurocup no va valorar el context actual de pandèmia ni els riscos per a la salut. Dubljevic, López-Arostegui, Pradilla, Prepelic i Rivero són baixa per covid-19, i Claver per lesió. Van viatjar a Grècia, junt amb els joves, Van Rossom, Dimitrijevic, Labeyrie, Tobey, Puerto i Hermannsson. Després de desplaçar-se anit amb tren a Madrid, hui volaran a Atenes, des d'on quedaran tres hores més amb autobús fins a Patres, a l'oest del país hel·lé. Canvi de dia en el Femení La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va acceptar el canvi d'horari del partit de la jornada 19 de la Lliga Femenina Endesa entre el València Basket i el CB Bembibre. La nova data del partit de l'equip femení, que s'ajorna un dia, serà el diumenge 30 de gener a les 18.00 h de la vesprada.