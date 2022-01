Mislata, i en concret el seu pavelló esportiu del Quint, es converteix de nou en punt de vacunació massiva a partir del pròxim dilluns 24 de gener. Des del mes de novembre passat i amb l'inici del procés de vacunació de les terceres dosis, l'Ajuntament va posar de nou a la disposició del Departament de Salut de Manises, encarregat del procés i d'establir els diferents punts d'inoculació, aquestes instal·lacions que ja es van obrir fa un any amb aquesta finalitat. Després d'insistir en diverses ocasions des de la Regidoria de Sanitat, per fi se n'ha autoritzat l'obertura.

El punt de vacunació funcionarà de dilluns a divendres de huit del matí a huit de la vesprada, i ací podran acudir els veïns i les veïnes de Mislata i de Quart de Poblet. D'aquesta manera, es facilita la vacunació de les terceres dosis o dosis de reforç a les persones majors de 18 anys, i també a aquelles persones que encara no s'hagen vacunat o que encara no tinguen la pauta completa. Des de l'Hospital de Manises començaran a citar per SMS i per trams d'edat indicant ja el pavelló del Quint com a centre de vacunació, al qual també podrà acudir-se sense cita prèvia per a rebre les primeres i segones dosis.

Des de l'Ajuntament s'ha iniciat el protocol d'higienització i d'organització tant dels accessos com del mateix espai de vacunació amb l'objectiu d'acollir tot el procés de la manera més segura tant per a l'equip mèdic com per a la ciutadania.

Mislata va ser referent fa ara un any quan va ser un dels primers punts de vacunació oberts a la C. Valenciana per a vacunar primer el personal docent de diferents municipis de l'àrea i es va convertir després en punt de vacunació massiva de la població general de la zona sanitària.