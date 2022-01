La Conselleria de Sanitat no farà cribratges massius als col·legis malgrat els "dubtes" sorgits entre les famílies. Així ho ha assegurat aquesta vesprada la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seua compareixença davant de la Diputació Permanent de les Corts per a donar compte de la situació i l'avanç de la pandèmia.

Segons Barceló, "han sorgit alguns dubtes entre les famílies sobre la necessitat de fer cribratges massius a les aules", però el Ministeri de Sanitat "no ho recomana en cap dels escenaris", ha assegurat la consellera, que ha insistit que les aules "han sigut l'espai més segur" per als xiquets i que els centres educatius "presenten unes taxes de contagi secundari molt inferiors a la resta d'àmbits d'interacció, sent la transmissió en aules molt limitada".

166.000 dosis pediàtriques posades

La consellera ha actualitzat, a més, la xifra de menors de 12 anys que ja han rebut la primera dosi de la vacuna a les aules: 166.514 des que es va començar a immunitzar els més menuts abans de Nadal. En la primera fase, que incloïa els menors de 9 a 11 anys, es van inocular 107.713 dosis, "el 70 % del grup d'edat susceptible". Des de dijous passat, quan es va reprendre la vacunació pediàtrica, hi ha hagut 58.801 dosis administrades.