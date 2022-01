El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha fixat aquest dimecres, a l’inici de Fitur, els objectius que la C. Valenciana s’ha marcat per a la fira d’enguany. Segons el màxim responsable, la màxima prioritat del Consell és donar suport institucional a la indústria turística valenciana, que ve d’uns temps “molt durs”`; per això, la primera meta és ajudar-los a “comprar i vendre”.

Quant a les previsions, el mandatari ha assegurat que 2022 es “pareixerà” a 2019, encara que no ha volgut posar xifres. En aquesta remuntada jugarà un paper decisiu el principal mercat emissor de turistes de la Comunitat Valenciana, el Regne Unit. En aquest sentit, Colomer espera “recuperar” el turista britànic “a la primavera o per Setmana Santa”, si bé ha remarcat que aquest segment es va reactivar després de la flexibilització de les restriccions des de les illes.

En qualsevol cas, Colomer ha insistit a destacar l’aposta per les noves tendències que marquen el sector valencià per a aquest exercici: sostenibilitat, desestacionalització i augment de la rendibilitat per visitant. “O som innovadors o serem barats”, ha indicat.

La Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid torna hui al seu format habitual en un intent, aquest sí, que l’actual siga el certamen que marque el ressorgir definitiu d’un dels sectors més afectats per la crisi sanitària. Encara sota estrictes mesures de seguretat anti covid, que han provocat cues quilomètriques per a accedir al recinte des de la seua obertura, la preparació de la 42a edició que comença aquest dimecres denota que en la indústria hi ha ganes de moviment i de compatibilitzar virus i viatges. Un exemple d’això és que la participació de destinacions internacionals creix respecte a la descafeïnada fira de 2021, encara que les nacionals continuaran sent majoria. Així i tot, el nombre de professionals i visitants s’espera que se situe encara tres vegades per davall del volum pre covid.

La Comunitat Valenciana, que celebra dijous el dia de l’autonomia, incrementa sensiblement la seua presència en Fitur amb 186 empreses, un terç més que l’any passat, i centrarà el seu objectiu a presentar-se al món com una destinació “oberta, innovadora i inclusiva”, en paraules del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

La pandèmia ha obligat a ressituar les prioritats del sector turístic valencià, que ja feia temps que estava ampliant la seua oferta més enllà del sol i platja. Així, Turisme desembarca en Fitur amb el focus posat a promocionar la tecnificació de les empreses turístiques valencianes, el seu respecte pel medi ambient i la diversitat que ofereix la Comunitat Valenciana, sempre amb l’anhelada desestacionalització de fons.

En qualsevol cas, l’oci no passa de moda i, per a ajudar a reactivar una altra branca molt danyada per la covid, en aquesta edició, l’estand de la Comunitat Valenciana disposa d’un espai propi dedicat als festivals de música. També habilita una altra zona per a celebrar el 125 aniversari de la troballa de la Dama d’Elx.

Estand valencià

L’estand de la Comunitat Valenciana comença la primera jornada amb una presentació a manera de col·loqui, que tindrà lloc en la plaça central, sobre el posicionament de l’autonomia com a “destinació turística intel·ligent”. En aquest acte participaran representants dels municipis de Benidorm, Altea i València i comptarà amb l’assistència del secretari autonòmic de Turisme.

Colomer també assistirà als actes institucionals de la Diputació de Castelló, de la Diputació de València, del Patronat Costa Blanca i de Visit Valencia. Igualment, Colomer presidirà l’acte de “l’Exquisit Mediterrani”, també a la plaça central, en el qual 14 associacions empresarials de la Comunitat Valenciana signaran l’adhesió a la xarxa gastroturística valenciana i la seua marca “l’Exquisit Mediterrani”, per a fomentar i promocionar el turisme gastronòmic com a mitjà de posicionament i diversificació, a través de la coordinació i cooperació publicoprivada.

A les 16 hores, el responsable de Turisme es desplaçarà al pavelló 3 per a presentar, en l’estand valencià situat en l’espai Fitur Gay LGBTI+, “Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo y para tod@s”. Un altre dels actes destacats de la primera jornada és el reconeixement que farà Predif a la Comunitat Valenciana com a destinació de turisme inclusiu.

Activitats professionals

Al llarg de la celebració de la fira, en l’estand de la Comunitat Valenciana hi ha programades unes 165 activitats entre presentacions, tastos i showcookings, que tornen després de l’edició de 2021, si bé encara amb limitacions d’aforament.

En concret, es duran a terme unes 75 presentacions que tant municipis, institucions i associacions de la Comunitat oferiran en la plaça central, així com en les dues sales de premsa habilitades en l’estand de Comunitat Valenciana en Fitur. A més, s’han programat més de 45 demostracions culinàries durant el certamen en l’espai reservat en l’estand valencià, així com 45 tastos.

Reunions amb mercats potencials

Així mateix, Colomer ha avançat que Turisme té previstes “reunions amb els consellers de 13 oficines espanyoles de turisme a l’estranger per a compartir impressions i analitzar les tendències dels diferents mercats”.

Així, aquest dimecres es preveuen reunions amb les OET de Lisboa, Milà, Brussel·les, Varsòvia, la Haia, Oslo i Nova York.

Demà, dijous, hi ha ja confirmades reunions amb els responsables de les OET de Miami, Los Angeles, Frankfurt i Viena, i divendres hi haurà trobades amb les oficines de Zuric i Roma.