La variant òmicron ha descarregat amb força a la C. Valenciana i ja suma un total de 13.196 casos nous confirmats per prova PCR o test d’antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 864.637 persones. Aquesta nova soca de coronavirus està posant en alerta països de tot el món.

Actualment no hi ha informació que suggerisca que els símptomes associats a òmicron siguen diferents dels d’altres variants, com la delta. No obstant això, les proves preliminars indiquen que les persones que ja han passat la covid poden tornar a contagiar-se més fàcilment amb òmicron, en comparació amb altres variants.

Ara bé, un estudi de l’Institut Nacional de Malalties Infeccioses del Japó ha posat la comunitat científica en estat d’alerta. La investigació, publicada en la revista BMJ, mostra que els pacients infectats amb òmicron tarden més a eliminar el virus després de l’inici dels símptomes. Les dades preliminars suggereixen que la quantitat d’ARN viral és més alta de tres a sis dies després del diagnòstic o l’aparició dels símptomes. És a dir, que els infectats per òmicron arriben al pic de transmissió del virus el sisé dia després del resultat positiu.

Aquest fet podria posar en dubte la decisió que han pres molts països d’acurtar el període d’aïllament, que a Espanya es va reduir de deu a set dies per als positius i els contactes estrets no vacunats. Això no obstant, alguns estudis suggereixen que el període de transmissió màxima per a les persones amb altres variants s’estenia entre dos dies abans que aparegueren els símptomes fins tres dies després, i la càrrega viral tenia el seu punt àlgid abans de l’aparició dels símptomes.