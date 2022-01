La primera ronda de l’Open d’Austràlia ha acabat amb un triplet valencià en el quadre masculí, i amb el triomf de la jugadora de la Vall d’Uixó Sara Sorribes en el femení. Roberto Bautista i Pablo Andújar van completar ahir el pòquer de victòries que van encetar Sorribes i el tenista d’Alzira Pedro Martínez. En la segona jornada al Melbourne Park, Bautista i Andújar van guanyar els seus partits contra Stefano Travaglia (7-6(2), 6-4, 5-7 i 6-1) i Demi Dzumhur (6-1, 7-5 i 6-1), respectivament. El de Benlloc, quinzé cap de sèrie, va necessitar tres hores per a desfer-se, en quatre sets, del corretjós Travaglia, un italià amb una preciosa història de superació personal. Amb només 20 anys, un accident domèstic quan baixava unes escales acabades de fregar va acabar de manera tràgica contra les finestres. El vidre li va tallar les artèries i tendons del braç amb el qual empunya la raqueta, el dret. El metge li va donar un termini superior als dos anys per a recuperar la mobilitat de la mà i el braç. Però ell es va obstinar a tornar a jugar al tenis.

En la seua sisena aparició en l’Open d’Austràlia, Stefano Travaglia va plantar cara a Roberto Bautista, especialment en un primer set que es va allargar fins al tie-break. No obstant això, el castellonenc no es va deixar sorprendre en la seua onzena participació a Melbourne i millora, així, la seua actuació de l’any passat, quan va caure en primera ronda contra el moldau Radu Albot. No va ser fàcil, però. Al combatiu italià, fanàtic de David Ferrer, es van unir les adversitats externes: la pista 6 i el vent. “M’ha costat adaptar-m’hi. Les pistes són les mateixes, però com que he jugat en una de les pistes de darrere, amb molt de vent, ha sigut difícil”, va comentar el castellonenc.