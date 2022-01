Alfafar emet 1.160 Bons Comerç amb els quals paga el 50 % de l'import

L’Ajuntament d’Alfafar ha conclòs la primera campanya de Bons Comerç amb èxit. Aquesta iniciativa tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar amb la despesa familiar, a través del finançament del 50 % del cost de cada bo, a càrrec de les arques municipals. En aquesta primera fase s'ha esgotat el 100 % dels xecs disponibles.

En total 199 persones s'han beneficiat del pla del Bo Comerç, que va finalitzar el passat 15 de gener. Per a dur a terme aquesta campanya, l’Ajuntament d’Alfafar hi ha destinat 8.700 euros del pressupost municipal.

En aquesta edició s'han generat un total de 1.160 bons que podien utilitzar-se en els 22 comerços locals adherits a la campanya. La ciutadania va poder sol·licitar-los de manera gratuïta a través de la seu electrònica i gastar l'import d'aquests, un total de 60 euros, dels quals 30 eren pagats per la persona i els restants pel bo.

L'Agència de Desenvolupament Local (ADL) prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per a desenvolupar en 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-s'hi com a entitat col·laboradora durant tot l'any. Per a això, han de tramitar la seua sol·licitud en la seu electrònica en l'apartat “Sol·licitud adhesió campanyes bons comerç i consum”.

L’Ajuntament d’Alfafar busca amb aquesta iniciativa dinamitzar el consum local al municipi i reforçar el seu compromís per a contribuir a alleujar l'economia de les famílies de la ciutat.