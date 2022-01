La Generalitat arxiva la petició de Benimàmet per a ser entitat local menor

La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana ha arxivat la petició de Benimàmet per a convertir-se en entitat local menor i guanyar una certa independència respecte a la capital. El motiu és que l'Ajuntament de València, que va aprovar dues vegades en ple aquesta sol·licitud, no ha pogut acreditar que hi haguera un acord plenari en aquest sentit també abans de 2013, any en què es va prohibir legalment la declaració d'entitats locals menors. Amb aquesta resolució, la via administrativa queda esgotada i només queda la del recurs contenciós administratiu, és a dir, la via judicial.

Aquesta resolució és un pas arrere per a les aspiracions de Benimàmet, la pedania més gran de València amb prop de 15.000 habitants, ja que la declaració d'entitat local menor suposa, entre moltes altres coses, poder triar el seu alcalde directament i tindre pressupostos propis. Per a aconseguir-ho, el seu actual alcalde pedani, el socialista José García Melgares, havia recorregut una petició de 2008 signada pel veí Simón Gómez per a eludir la prohibició legal de 2013, ja que aquella petició mai va ser contestada i s'entenia viva. És més, ha aconseguit el suport de tots els grups polítics de l'Ajuntament de València, confirmat dues vegades en acords plenaris, i s'havien recollit més de 4.000 firmes de suport a l'entitat local menor. A més del suport quasi unànime de les entitats socials de la ciutat. Però tot això sembla no ser suficient, almenys en la via administrativa. Després de resoldre alguns errors burocràtics al llarg del procés, el director general d'Administració Local de la Generalitat Valenciana, Antoni Such, ha decidit arxivar el cas. El motiu és que l'Ajuntament ha presentat tota la documentació relativa al suport social i polític a l'entitat local menor, però falta un document que acredite un acord plenari anterior a la prohibició legal de 2013. Es va demanar en almenys dues ocasions a l'Ajuntament i, lògicament, el consistori no ha pogut presentar-lo, ja que en aquell moment governava el Partit Popular i no hi havia voluntat de segregar la principal pedania de la ciutat. Ara, la via administrativa queda esgotada i ja només és possible la via judicial, a través d'un recurs contenciós administratiu. Després de conéixer la resolució, el Partit Popular va acusar els socialistes d'enganyar el poble de Benimàmet fent-li creure que l'entitat local menor estava feta. L'alcalde pedani, José García Melgares, no obstant això, valora el fet d'haver mobilitzat la població i els partits polítics per a canviar la llei i tirar avant amb el procés.