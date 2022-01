Isabel Llobell presenta la seua candidatura per a "feminitzar" les joventuts de Compromís

Les joventuts de Compromís, Joves PV, tindran una secretària general a partir del pròxim mes quan celebren el seu IV congrés. Isa Llobell ha presentat la seua candidatura per a liderar la formació durant els pròxims dos anys i no s'espera cap altra candidatura alternativa.

Amb el lema 'Juntes', Llobell es presenta amb el principal objectiu de "consolidar Joves PV com l'organització juvenil de referència" a la Comunitat Valenciana amb el focus posat a "feminitzar l'organització, motivar els joves a participar en política i impulsar polítiques sostenibles".

"Una organització unida és més forta perquè 'Juntes' és millor", afirma la candidata a substituir l'actual líder, Francesc Roig. Llobell és natural de Teulada, ha estudiat Arquitectura i ha format part de la direcció de l'actual executiva de Joves PV com a responsable de Formació.

El procés congressual de les joventuts de Compromís serà el pròxim 19 de febrer a Ontinyent i arribarà 10 mesos després de la refundació de l'antic Bloc en Més Compromís, i en ple debat per les aliances de la coalició a escala estatal, amb l'aparició de la possible plataforma que es projecta sobre Yolanda Díaz.

També arribarà a penes 60 dies després que el valencià Víctor Camino aconseguira situar-se com a secretari general de les Joventuts Socialistes d'Espanya en un moment de pugna entre les diferents formacions d'esquerra pel vot jove.

La candidatura de Llobell també ha anunciat algun dels noms que acompanyaran la futura secretària general en cas de ser triada. Hi estaran Felipe Casanova, de la Ribera Alta, com a secretari d'Organització; MJ Calabuig, procedent de l'Alcoià, per a l'Àrea de Política; Sara Llobell, de l'Alacantí, per a l'Àrea de Dinamització i Formació; Raul Esteban, de l'Horta Sud, que s'encarregarà de la Secretaria de Comunicació; Maria Giner, de València, que estarà en Finances, i Santiago Cerdà, de la Safor, que portarà la part internacional.

Sobre els que l'acompanyaran en cas que el congrés valide la seua candidatura, Llobell destaca que la cohesió territorial "és un valor molt important en un equip perquè totes les parts del país s'hi puguen veure representades".