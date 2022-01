Les taronja busquen els huitens de la Eurocup Women

La setmana passada, a Ankara, el València Basket va caure per tan sols dos punts: 68-66 en el partit d'anada de la ronda 16 de la Eurocup Women. Hui, amb el suport de la seua afició, a la Fonteta (20.00 hores), afronten l'encontre de tornada amb l'objectiu de remuntar l'eliminatòria i classificar-se per a huitens de final.

Si guanya hui per més de dos punts el seu rival turc, el València Basket s'enfrontarà en huitens al guanyador de l'eliminatòria entre el BC Nadezhda i el BC Polkowice (hui, 15.00 hores). El combinat polonés va guanyar en el partit d'anada a la seua casa per 3 punts i ara l'equip rus té l'oportunitat de donar-li la volta a aquest resultat davant del seu públic, gràcies a l'avantatge de camp. Amb la lliçó apresa del partit en terres turques, les de Burgos hauran de seguir molt de prop la directora de joc de l'Orman, Robinson, que en l'anterior partit va aconseguir 23 punts, 7 rebots, 5 assistències, 2 robades i 22 de valoració, així com la interior McCowan, amb 12 punts i 19 rebots.

Burgos no podrà comptar hui amb Leticia Romero, que fa uns dies va donar positiu per covid-19, i Raquel Carrera, que segueix de baixa després de la seua operació de genoll. Les jugadores de l’Alqueria del Basket Claudia Contell i Emily Kalenik completaran la convocatòria taronja. El València Basket, amb el factor pista a favor, tractarà de fer un nou pas cap a un dels seus grans objectius: el títol de la Eurocup Women.