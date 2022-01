La Pèrgola torna amb 18 concerts i més de 40 artistes

La Pèrgola, que té lloc cada dissabte a la Marina de València des de fa quatre anys, comptarà de febrer a juny de 2022 amb 18 cites i més de 40 artistes. El cartell d'aquesta nova edició es presenta aquesta vesprada a les 19.30 hores a la històrica botiga Discos Oldies.

Entre els artistes que pujaran durant els pròxims mesos a la Pèrgola de la Marina figuren L.A., Joe Crepúsculo, Pupil·les, Viva Belgrado, Tercer Sol, Wind Atlas, Niña Polaca, Las Dianas, Detergente Líquido, Los Pilotos, Jack Bisonte, La Paloma, The Parrots, Juan Wauters, Apartamentos Acapulco, The Zephyr Bones, Tito Ramírez, Mala Cotton, Parade, Siloé o Hombre Lobo Internacional. El recinte també acollirà les festes de festivals com Surforama, Wachina Wachina o Mar i Jazz.

El primer concert tindrà lloc el 5 de febrer amb l'actuació de Viva Belgrado -que aquesta mateixa setmana han publicat un single anomenat "Pena Sobre Pena", que formarà part d'un nou EP Paralelos/Meridianos- i els valencians Tercer Sol i Primer Infant. El 12 de febrer hi actuaran Queralt Lahoz i Mani Dii.

Horari i preu dels concerts de la Pèrgola de la Marina

Els concerts es faran els dissabtes entre les 11.30 i les 14.30 hores. Entrades a 5 euros.