De restaurant a espai cultural: aquesta serà la nova instal·lació municipal de la Pobla de Vallbona

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona habilitarà Espai Vallbona com a nou centre sociocultural per al municipi. El consistori ha signat un acord amb el propietari de l'immoble que permetrà l'ús de les instal·lacions durant quinze anys i convertirà aquest antic restaurant en un espai d'ús municipal.

El nou espai sociocultural disposa d'una superfície de 1.000 metres quadrats i està situat al carrer Guillermo Roch, en una de les vies principals del municipi. L'Ajuntament té previst que en poc més d'un any finalitzen els treballs d'adequació del local i que puga entrar en funcionament.

Espai Vallbona és el resultat de l'interés de l'Ajuntament per oferir nous espais per a programar activitats al municipi i és fruit d'escoltar les aportacions dels diferents consells de participació ciutadana, en què s'ha plantejat aquesta necessitat. Des del consistori s'apunta que amb aquest nou centre es cobreix una necessitat que el municipi arrossega des de fa anys a l'hora de disposar d'espais on programar activitats amb gran afluència de públic.