El “beatamòbil” acostarà la imatge de la religiosa a tots els fidels

Enguany, les celebracions de la beata Agnés continuaran el cap de setmana. Diumenge, a les 16 hores, i a iniciativa de la Comissió de Festers i Festeres, visitarà Benigànim el “maremòbil” de la imatge pelegrina de la Mare de Déu dels Desemparats de València. Es tracta de la gran novetat de les festes d’enguany.

El vehicle adaptat albergarà la imatge processional de la beata Agnés per a recórrer tots i cada un dels carrers i racons de la població i que tot el veïnat puga tindre l’oportunitat de rebre la beata i poder oferir-li un gest d’afecte després d’aquests anys en què s’han viscut moments difícils.

Diumenge de matí se celebrarà una visita guiada per tots aquells llocs per on va transcórrer la vida de la beata Agnés. Un recorregut que, de la mà de l’historiador local Javier Herrero, començarà a les 11.00 h a la plaça Major.