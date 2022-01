La ciutadania de Burjassot decidirà la destinació de 100.000 euros

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, dirigida per Yolanda Andrés, ha fet el senyal d’eixida per a treballar en els pressupostos participatius d’aquest exercici al costat de les veïnes i els veïns del municipi.

Des de fa setmanes, l’esmentada regidoria, juntament amb els tècnics de l’àrea, treballen per donar tota la informació necessària a la ciutadania amb l’objectiu que hi participe, de manera activa, amb propostes que puguen incloure’s dins dels pressupostos participatius, que s’han dotat d’un import de 100.000 euros.

Així, dimecres que ve, dia 26 de gener, de 10.30 a 12.30 hores, el consistori instal·larà una taula informativa a la porta de l’ajuntament en la qual es facilitarà a la població tota la informació perquè, una vegada s’òbriga el període de formulació de propostes, puguen fer-les sense cap problema.

Totes les persones interessades a participar en aquesta acció oberta amb la qual l’Ajuntament dona l’oportunitat de formar part de les decisions que milloraran el municipi, poden passar-se per aquesta taula informativa, on se’ls donaran totes les dades sobre la campanya, el calendari de treball, els punts d’accés electrònics a la plataforma preparada per a la recollida de propostes, etc.