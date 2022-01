Fa dos anys que la passarel·la que uneix la platja amb l'horta de Vera està precintada

«Aïllament inhumà». Així defineix l'Associació de Veïns i Llauradors de Vera la situació en la qual viuen des de fa dos anys després que el temporal Gloria destrossara la passarel·la que comunica la zona d'horta amb la Malva-rosa (i viceversa), i que roman precintada des de llavors. Tant és així que, ara que fa dos anys d'aquella destrossa, l'associació ha presentat a l'Ajuntament una reclamació perquè se'n duga a terme la restauració.

L'informe tècnic és l'única cosa que s'ha avançat fins ara, i aquest evidencia el mal estat de l'estructura, que té ja 30 anys d'ús, incloent-hi corrosió i soldadures de mala qualitat. Tres dècades de pegats, més enllà del fet que ni tan sols està habilitada per a persones amb mobilitat reduïda (com succeeix, per exemple, amb la seua germana bessona al carrer Amparo Iturbi). Per tot això, l'alternativa no és reparar-la, sinó generar una nova estructura. La passarel·la està tancada, la qual cosa no és obstacle perquè hi haja persones que boten el precinte i la travessen, totalment desprotegides, amb el risc de caure a les vies. Aquesta passarel·la és el pas de vianants que es va instal·lar quan va desaparéixer el pas a nivell del camí de Vera a causa de les obres de soterrament de les vies del tren a Serradora.

El president de l'associació de Vera, José Mor, signant de l'escrit, recorda que ja la caiguda de la passarel·la va ser a causa, «en part, de la deterioració per falta de manteniment des de fa anys». Les baranes es van retirar i fins hui continuen sense reposar-se. Per tant, per a passar d'un barri a un altre ha de fer-se un rodeig de quasi un quilòmetre, fins a arribar al primer accés disponible, al carrer Agustín Alemán, un trajecte «amb camins sense voreres i escàs voral». Es queixen, a més, del fet que l'aïllament s'agreuja per l'absència d'autobús públic i que tot això redunda, en definitiva, a «perjudicar la zona de l’horta, els seus llauradors i veïns», a més de «les persones de la Patacona o la Malva-rosa que venen ací o treballen en aquesta zona de l'horta».