Sagunt i Canet d’en Berenguer creixen entre els gegants turístics

Sagunt i Canet d’en Berenguer continuen creixent entre els gegants turístics durant la Fira Internacional de Turisme (FITUR).

Ahir, l’Ajuntament de Sagunt va presentar la nova campanya “Escapades en el temps”, que posa en relleu el fet que si hi ha una ciutat en la qual es pot viatjar en el temps, és Sagunt, on la història ha deixat vestigis d’altres cultures i un poderós patrimoni industrial.

A més, va haver-hi temps per als contactes. De fet, l’alcalde, Darío Moreno, i la regidora de Turisme van mantindre una reunió amb el president de Paradores, Juan Pérez, en la qual van destacar les sinergies del conveni signat recentment a la ciutat de Lleó.

Així mateix, van acudir a la trobada organitzada per la Xarxa de Jueries d’Espanya, amb la presència de representants de les 21 ciutats que en formen part, en la qual es van presentar els projectes de la xarxa, així com l’esbós de Destinos de Sefarad, el llibre que la Xarxa de Jueries editarà en 2022 i en el qual es fa un recorregut per les ciutats que integren l’associació.

En el dia de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va departir amb els màxims responsables de Sagunt i Canet, igual que altres alts càrrecs, com el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, o el president de Turisme de la Generalitat, Francesc Colomer.

A més, Sagunt va ser present en la presentació de “La Comunitat Valenciana: plató de cinema”, perquè la Film Office de Sagunt, gestionada pel Departament de Turisme, treballa des de fa temps per acollir rodatges de tota mena.

Com assenyalava la regidora de Turisme, Natalia Antonino, “la nostra ciutat és una ciutat multiproducte, ens permet tindre atractiu durant tot l’any i per a tota mena de públic; tot això, dins d’un marc incomparable, en un escenari de la història de Sagunt, que ha passat per moltíssimes cultures, des d’època romana, ibera o medieval fins al que és més contemporani, com la ruta Urban Art. Diferents productes que fan la nostra ciutat atractiva d’una manera sostenible i desestacionalitzada en el temps”.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va destacar l’oportunitat de visibilitzar la ciutat i posicionar-la com a destinació en la fira: “Es nota la reactivació del sector turístic, i per això, era imprescindible que Sagunt vinguera ací, perquè ens tinguen en compte en les estratègies turístiques tant de la Comunitat Valenciana com de tot Espanya”. Moreno va valorar la importància de “fer promoció del nostre municipi, la nostra gastronomia, de la Xarxa de Jueries i dels escenaris que podem viure, des de patrimoni industrial a les marjals. Tot això enriqueix l’experiència de les persones que ens visiten”.

Des de Canet també es va posar en relleu el seu model turístic, “que et connecta amb la sostenibilitat, la innovació, l’accessibilitat i la salut”. En aquest sentit, van subratllar que la població “et connecta amb la mar”, amb una platja reconeguda en diverses ocasions com la millor d’Espanya en un concurs promogut per Antena 3 no només per l’arena fina i les aigües cristal·lines, sinó també per l’oferta de serveis que presenta, inclosa la wifi gratis. Però, a més, “et connecta amb la naturalesa i amb els recursos naturals”, amb el seu bosc mediterrani o el Sender Blau, al costat de la mar, o paratges pròxims com la serra Calderona, la marjal dels Moros o la d’Almenara, dues de les zones humides més importants del territori valencià.