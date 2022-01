Tsunami de solidaritat amb les agricultores que donen les taronges del camp del seu pare mort

Dues agricultores valencianes van fer pública la seua desesperació en les xarxes socials per haver perdut el comprador de tota la seua collita de taronja ecològica. Sarah i la seua mare Esther van decidir mantindre el llegat d’Abel després de la defunció del seu pare i marit respectivament. Una herència sentimental que es materialitzava en forma de projecte agrícola. Però un canvi inesperat va obligar-les a donar gratis la seua collita.

Per què? Mare i filla van confiar en el seu comprador de confiança. Al setembre, tal com confessa Sarah en un vídeo que ha començat a circular per les xarxes socials, “el nostre comprador ens va dir que aquesta temporada comptàrem amb ell, però ara, al gener, ens ha dit que no ens comprarà res de la nostra collita”.

La notícia les va agafar per sorpresa i va destruir tots els seus plans. “Ens trobem amb el problema que la nostra collita està en els arbres. Tot l’esforç que hi hem posat, no només aquesta temporada, sinó des que vam decidir que el nostre camp seria ecològic, es veu ara en perill, perquè la nostra taronja pot acabar en terra”. Per això i per a evitar que tot aquest esforç no servisca per a res, les dues productores ofereixen totes les seues taronges “a tots aquells que vulgueu vindre”.

Onada de solidaritat

No obstant això, la seua publicació en les xarxes socials i el ressò que aquesta ha tingut en mitjans de comunicació com aquest periòdic han provocat un autèntic tsunami de solidaritat amb Sarah i la seua mare. Les dues admeten estar desbordades per les peticions d’ajuda, que col·laboraran amb les agricultores valencianes, lluny d’emportar-se debades el resultat de la collita.

Diverses associacions s’han posat en contacte amb les dones per a comprometre’s a la compra de diferents quantitats de taronja a un preu d’un euro el quilo. En aquests moments, la taronja d’origen ecològic es paga a 30 cèntims el quilogram als productors, un preu que s’incrementa en 70 cèntims després del pas per intermediaris i es ven en supermercats a prop de dos euros el quilo. Amb aquesta mostra de suport al camp valencià, i en el cas de vendre els 22.000 quilos de taronja navelina ecològica, les agricultores aconseguiran sobreposar-se al sotrac.

Venda directa: del camp al consumidor

Agricultors ecològics afirmen que cada vegada és més comuna la venda directa del camp a la taula, per a esquivar les ofertes a la baixa que ofereixen els intermediaris i que ofeguen alguns productors. Això no obstant, malgrat que es tracta d’una mesura en creixement i que hi ha agricultors que fan enviaments als seus clients, és una aposta arriscada, ja que no és senzill aconseguir donar eixida a les tones de producció en venda directa.