El València s’enfrontarà al Cadis per un lloc en les semifinals de la Copa del Rei

El sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei s’ha celebrat aquest divendres en la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i ha oferit uns duels de gran igualtat entre els huit equips que queden en el torneig.

Athletic-Reial Madrid i Reial Societat-Betis seran els partits estel·lars i València-Cadis i Rayo-Mallorca completaran l’antepenúltima ronda del torneig.

D’aquesta manera, els blancs reeditaran a San Mamés un històric enfrontament amb l’Athletic Club, després d’enfrontar-se recentment en la final de la Supercopa d’Espanya. En el torneig del KO, els d’Ancelotti venen d’eliminar, en huitens, l’Elx en la pròrroga, i els bilbaïns, de fulminar, també en el temps suplementari, el Barcelona.

Per la seua banda, la Reial Societat rebrà el Betis al Reale Arena en un duel entre els dos equips revelació de LaLiga Santander, que lluiten per entrar en llocs d’accés a la Lliga de Campions a la fi de la temporada.

Mestalla acollirà el tercer duel, potser el més desigual dels que ha deparat el sorteig, amb el València que rebrà un Cadis l’anterior tècnic del qual, Álvaro Cervera, va mostrar el seu desgrat per un format de Copa que, en la seua opinió, no donava oportunitats a clubs modestos. Amb l’arribada de Sergio González, els gaditans pretenen reprendre el rumb correcte de la temporada, avançant en aquest torneig i aconseguint la salvació en LaLiga.

La fase de quarts de final la tancarà un Rayo Vallecano-Mallorca que enfrontarà a Vallecas dos dels equips revelació del torneig, acabats d’ascendir a Primera. Tant els d’Iraola com els de García Plaza buscaran el triomf per a consolidar-se com l’outsider de la competició.

Els partits, que es disputaran els dies 1, 2 i 3 de febrer, seran els últims que es disputaran a partit únic, ja que el format preveu unes semifinals d’anada i tornada.