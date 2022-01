L’assassí de Wafaa declararà demà davant del jutge per l’assassinat de l’embarassada de Xàtiva

El Tuvi, que està a la presó des de juny per l’assassinat de Wafaa Sebbah a Carcaixent, haurà de declarar demà davant del jutge per l’assassinat d’una embarassada a Xàtiva, tal com va avançar Levante-EMV. David. S.O. serà interrogat, per fi, com a investigat en la causa oberta per l’homicidi d’Isabell Elena Raducanu, la dona de 36 anys i embarassada de sis mesos que va ser escanyada i acoltellada en 37 ocasions en el seu domicili de Xàtiva a primera hora de la vesprada de l’11 de juny de 2019, cinc mesos abans que la jove de la Pobla Llarga.

La imputació del Tuvi en aquesta causa planeja sobre ell des que el laboratori d’ADN de la Policia Nacional va identificar el seu perfil genètic, en mescla amb el d’Isabell, en uns calçotets del puter trobats sota el peu esquerre del cos de la víctima i en les dues cares internes de les seues monyiques, possiblement pel fregament amb la peça. Tal com va avançar en exclusiva Levante-EMV el juny passat, després de la detenció de David S. O. per l’assassinat i la desaparició de Wafaa, la jutgessa del cas d’Isabell Raducanu va prendre declaració com a testimoni i no com a investigat al Tuvi el 5 de juny de 2021, onze dies abans del seu arrest per la mort de la jove de 19 anys de la Pobla Llarga. Malgrat que tant l’acusació particular, exercida pels lletrats Florentina Marin i Sergio Noguero, en nom de la família de la víctima, com la defensa del principal encausat per la seua mort, Juan Vicente A. N., la parella sentimental d’Isabell en aquell moment, havien demanat des de l’inici a la jutgessa que el Tuvi compareguera en el jutjat com a investigat en aquest procediment (els primers, per a provar que ell no va ser l’assassí, i el segon, amb la intenció d’exonerar el seu patrocinat), la magistrada havia denegat aquesta diligència. Fins ara. Què ha canviat? L’arribada al jutjat d’una part del sumari per l’assassinat de Wafaa Sebbah, en la qual diversos testimonis afirmen que el Tuvi va confessar l’assassinat d’Isabell a un amic íntim mesos abans de la mort de la jove de la Pobla Llarga. Dos d’aquests testimonis fins i tot havien declarat ja amb anterioritat davant del jutjat xativí pel crim d’Isabell, però aleshores van guardar silenci. Un silenci absolut. Ni davant del Grup d’Homicidis de la Policia Nacional ni davant de la jutgessa de Xàtiva van dir res sobre el fet que saberen, o sospitaren, que David S. O. tenia alguna cosa a veure amb el brutal assassinat de l’embarassada. 72