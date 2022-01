L’Església admet que un miler d’immobles no són seus, dels quals una desena estan a la Comunitat

L’Església ha admés que un miler d’immobles que van immatricular (van inscriure per primera vegada) entre 1998 i 2015, després de la modificació de la llei hipotecària que va promulgar el Govern d’Aznar, no són seus i que es deu a “errors de registre” i en el procediment. Concretament, la Conferència Episcopal ha detallat que aproximadament un miler de propietats “pertanyen a un tercer o no els consta la titularitat dels quals”. Una desena d’aquestes propietats es troben a la Comunitat Valenciana.

Aquesta informació s’ha fet pública aquest matí després de la reunió mantinguda entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Juan José Omella, en la qual s’ha arribat a un acord sobre les immatriculacions de béns per part de l’Església, que admet que hi ha un miler d’aquests béns la titularitat dels quals no els correspon per “errors”.

El Govern va remetre al Congrés una llista de béns immatriculats (registrats per primera vegada) per l’Església catòlica entre els anys 1998 i 2015 i la Conferència Episcopal ha fet, segons totes dues parts, un estudi “exhaustiu” amb consultes a les diferents diòcesis. S’han catalogat els béns, s’han dividit per diòcesis i s’han verificat els processos d’immatriculació de cada un dels béns. D’aquest estudi s’ha conclòs que hi ha un conjunt de béns que considera que pertanyen a un tercer o que la titularitat dels quals no els consta.

La previsió, a partir d’ara, és que el Govern pose en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació i que, d’aquesta manera, es puguen iniciar els processos de regularització que corresponguen, si és el cas. L’Església, davant d’aquesta conjuntura, ha manifestat el seu compromís de col·laboració a fi de facilitar els processos.

Més de 900 immobles a la Comunitat Valenciana de 1998 a 2015

Concretament, segons s’extrau de l’estudi elaborat per la Conferència Episcopal, a la Comunitat Valenciana es van immatricular, entre 1998 i 2015, 907 immobles del total de 34.976 a tot Espanya. Quatre eren de comunitats religioses o altres entitats, dos estaven duplicats i en el registre de set faltaven dades per identificar. Un total de 20 propietats es van adquirir en un altre període diferent del de 1998-2015, en un dels casos hi havia un error i en dos l’immoble pertanyia a altres titulars. Finalment, 29 immobles pertanyien a altres títols per adquisició.