Antella busca coronar l'aniversari de la «maerà» com a patrimoni universal

La commemoració del desé aniversari de la recuperació al Xúquer d'una pràctica mil·lenària com és el transport de troncs aprofitant el corrent del riu, la «maerà», pot coronar-se el pròxim mes de desembre. La convenció de la Unesco ha de pronunciar-se sobre la candidatura que aspira a la declaració del transport fluvial de fusta com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Espanya forma part d'una candidatura que lidera Polònia junt amb Àustria, Alemanya, Txèquia i Letònia, de la qual l'Associació Cultural Maeros del Xúquer és part activa. El passat cap de setmana, sense anar més lluny, va rebre a Antella el president de la International Association of Timber Raftsmen, Frank Thiel, en una reunió de treball per a potenciar aquesta candidatura europea.

Hi ha la circumstància que enguany es compleix una dècada des que aquesta entitat cultural recuperara la «maerà» del Xúquer i, amb motiu d'aquesta efemèride, l'associació té previst organitzar una setmana cultural al col·legi públic la Xarquia amb tallers i activitats per als xiquets, seguint la filosofia que aquesta tradició de transport fluvial de fusta, que adquireix diferents denominacions segons la zona, es transmeta a les pròximes generacions. El president de l'associació Maeros del Xúquer, Leo Part, va explicar ahir després de la reunió amb Frank Thiel que «tot va molt ben encarrilat» a l'espera de «l'última accelerada», amb la perspectiva que la primera setmana de desembre es puga aconseguir la declaració de patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Part va recordar que a la campanya de suports institucionals impulsada pels «maeros» s'ha sumat l'adhesió d'una trentena d'entitats amb gran arrelament, des de la Séquia Reial del Xúquer fins a Escola Valenciana. La d'Antella és l'única associació valenciana de «raiders», raiers o «rafters» implicada en aquesta candidatura que aglutina cinc comunitats autònomes: Navarra, Aragó, Catalunya i Castella-la Manxa, a més de la Comunitat Valenciana. Part va detallar que al juny està prevista una trobada a Sarajevo dels col·lectius que integren l'associació internacional, que s'ha plantejat el repte d'integrar-hi països com el Canadà, els EUA o Itàlia, on també existeix aquesta pràctica, encara que no formen part de la candidatura. Un llibre recollirà la història de la conducció fluvial als països que opten a la declaració de la Unesco, que estudien crear un centre de documentació que previsiblement se situarà a Praga.