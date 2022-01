Compte, Ortifus, sabem on exposes

L'humor humanista no té límits. Així que Ortifus ha creat el ninot d'un inquisidor que adverteix a l'eixida de la seua exposició de La Nau a l'estàtua de Joan Lluís Vives. “Ojito Luis sabemos dónde vives”, es llig en el pedestal. Sense joc de paraules no hi ha Ortifus, com demostra l'exposició comissariada per Álvaro Pons i Daniel Tomás. Un cant a la llibertat d'expressió i a la vida saludable, perquè com ha dit l'artista: “L'humor és salut i ens dona esperança”.

‘Ortifurama valencià’ reuneix la més completa retrospectiva de l'humorista gràfic de Levante-EMV Antonio Ortiz Fuster, Ortifus (València, 1948). Un gran mural cronològic, de més de 20 metres de llarg, destaca a la sala més gran de La Nau que relata la història recent de València a través de més de 600 imatges, en la seua majoria caricatures de polítics que se succeeixen a través de dibuixos i projeccions. Un Ortifus emocionat ha explicat que el seu procés creatiu s'inicia a partir d'una selecció de quatre titulars i amb el joc de paraules com a eina fonamental. “En les meues vinyetes no hi ha escenaris per a no despistar el text”, apunta. L'exposició d'Ortifus “és un mínim intent de resumir tota la seua obra, que és inabastable, i d'establir la relació Ortifus-realitat de València-Ortifus”, assegura Álvaro Pons, que també ha volgut mostrar totes les “diversitats i flexibilitats artístiques” del dibuixant, que arriben fins a l'escultura o la música. Des de la publicitat institucional, passant per les vinyetes de la premsa diària, les col·laboracions en les Falles i fins a les indicacions per a accedir a un garatge al centre urbà, els dibuixos d'Ortifus –els seus icònics personatges nassuts d'ulls ixents i sense orelles–, estan presents en multitud d'espais i formats valencians. La vicerectora de Cultura de la Universitat de València, Ester Alba, ha subratllat “el procés creatiu de l'artista” com una de les “qualitats” d'aquesta exposició, i ha agraït la “complicitat” d'Ortifus amb la Universitat de València per cedir part de la seua obra en una mostra que ha definit com a “privilegi”. L'exposició descobreix per primera vegada els personatges que Ortifus modela amb plastilina com a part del seu procés creatiu i una sèrie d'il·lustracions iniciades el març de 2020 i que retraten la vida a la ciutat en temps de la covid-19.