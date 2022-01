Els veïns demanen plaques solars a les finques amb finançament municipal

La idea de convertir o transformar València en una ciutat sostenible, climàticament neutra, descarbonitzada, autosuficient i, en definitiva, preservadora de l'equilibri natural, només pot dur-se a terme amb alguna cosa més que protocols. Per això, la primera que va llançar propostes durant la presentació de la Missió Climàtica València 2030 va ser la Federació d'Associacions de Veïns. El seu primer pas avant és un projecte: promoure la instal·lació de panells solars a les terrasses i teulades de les finques de la ciutat sobre la base d'un finançament plenament municipal. «Un finançament que es recuperaria, al cap d'uns 6 anys, en forma d'energia. Una vegada amortitzada la inversió inicial, la instal·lació passaria a les mans de la comunitat de veïns», va exposar la presidenta del col·lectiu, María José Broseta.

Es tracta, doncs, d'una operació massiva, que transcendeix les campanyes que ja s'estan realitzant en habitatges, col·legis o fins i tot el projecte del Cementeri General. I que, segons Broseta, «es pot fer ací i en breu, i el seu abast depén de la quantitat inicial que es vulga pressupostar. Permet finançar aquestes instal·lacions a persones sense recursos econòmics suficients i estimular la instal·lació, per compte propi, en altres finques que sí que puguen sufragar la inversió inicial. Aquesta és una proposta molt concreta, a cost zero, i que hauria de ser de fàcil implementació».

La federació veïnal va arribar a la reunió amb els deures fets. Perquè també va assenyalar uns altres aspectes en els quals l'ajuntament hauria d'incidir i que fan referència a algunes de les seues reivindicacions històriques. «Hem de canviar el model d'oci i turisme, que actualment és insostenible, a partir d'una regulació i control apropiats de l'ocupació de l'espai públic. També cal acabar amb la proliferació de pisos turístics i amb la inversió en cases i immobles que, amb finalitats especulatives, tanca les portes a un habitatge digne a nombrosos valencians. València ha de ser, com haurien de ser totes les ciutats, un espai de vida i convivència i no pot transformar-se en un parc temàtic», va dir Broseta.

L'ajuntament va convocar ahir les entitats de l'àmbit públic, privat, universitari i de la societat civil per a comprometre's a col·laborar per a aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra abans de 2030. «Ara és el moment de la transformació de València si volem oferir als joves un futur sostenible, amb ocupació de qualitat, energia neta, equitat social i entorns urbans verds i saludables», va assegurar sobre aquest tema l'alcalde Joan Ribó. Europa tancarà en breu el termini per a integrar-se com una de les 100 ciutats climàticament neutres sobre les quals la Unió bolcarà els seus esforços en els pròxims huit anys.