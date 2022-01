La Generalitat mantindrà l'ús obligatori del passaport covid

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acaba d'anunciar en roda de premsa que al llarg de la setmana se celebrarà una reunió extraordinària de la Mesa Interdepartamental per a revisar les mesures i restriccions que actualment estan en vigor a la Comunitat Valenciana i que decauen a partir de dilluns, quan venç el termini autoritzat pel TSJ.

Mantindre el passaport covid

Segons ha explicat Puig, la idea és mantindre les actuals restriccions que es basen en la petició del passaport covid per a aquells espais tancats on seria susceptible llevar-se la mascareta, com ara restaurants o cinemes.

"La pandèmia segueix entre nosaltres", ha dit el cap del Consell, qui, no obstant això, ha incidit en el fet que s'han estabilitzat els ingressos en UCI i hospitalitzacions. Per això, ha indicat que no creu que hi haja cap novetat en les mesures a l'espera dels informes dels experts.

Per a prolongar les mesures, aquestes hauran de rebre, això sí, de nou l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.