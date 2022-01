Més-Compromís envia una carta a Borrell per a defensar la via diplomàtica a Ucraïna

La secretària general de Més-Compromís, Àgueda Micó, ha enviat una carta a l'alt representant d'afers exteriors i política de seguretat i vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, per a mostrar-li la seua preocupació per l'increment de la tensió bèl·lica a Ucraïna.

Micó assegura que com a formació defensora de la sobirania dels pobles i de la pau, en Més creuen que el conflicte entre els Estats Units i Rússia només pot resoldre's mitjançant el diàleg i la no ingerència militar.

Afig en l'escrit que es rebutja la militarització i les amenaces militars que fan recordar un vell marc de guerra freda, i per això demanen a l'alt representant el desenvolupament d'una estratègia diplomàtica que busque una resolució pacífica dels conflictes i que responga estrictament a interessos europeus.

D'igual manera, en Més subratllen la necessitat d'una transformació energètica per a aconseguir una autonomia estratègica i no dependre d'interessos i blocs geopolítics aliens a la Unió Europea en referència a la crisi del gas que el conflicte pot provocar.

‼️ Amb la situació de tensió amb Rússia, censurem la decisió del govern espanyol d'enviar efectius a Ucraïna.



L'Estat no pot contribuir a fer escalar el conflicte. Cal urgentment una aposta diplomàtica i de diàleg que responga estrictament a interessos europeus. #Noalaguerra pic.twitter.com/X4Qz03Sw0F — Més - Compromís (@MesCompromis_) 21 de enero de 2022

Per això Micó pregunta quins són els esforços diplomàtics que la Comissió Europea ha emprés per a garantir una solució satisfactòria per a totes les parts i per a protegir la seguretat i la sobirania de la ciutadania europea. També pregunta per les mesures immediates per a pal·liar els possibles efectes de disponibilitat energètica del conflicte a Ucraïna i com preveu la Comissió Europea pal·liar els potencials increments de preus del gas i l'energia a Europa.