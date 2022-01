El Comité Paralímpic Espanyol supervisarà la recuperació de l'atleta saforenc Héctor Cabrera

L'atleta d'Oliva del Club de Córrer El Garbí de Gandia, Héctor Cabrera Llácer, viatjarà a Madrid, on, com a mínim, durant la primera quinzena de febrer, es posarà en mans dels professionals mèdics del Comité Paralímpic Espanyol per a iniciar la recuperació de la seua segona operació en el genoll.

Cabrera va tancar l'any 2021 amb una barreja de sensacions intenses. En l'apartat esportiu va aconseguir el seu objectiu d'adjudicar-se una medalla paralímpica amb el bronze en els Jocs de Tòquio, mentre que en el físic va passar de nou pel quiròfan a causa de les seues persistents molèsties en el genoll. El seu objectiu està marcat de nou en la temporada estival i una altra vegada en terres japoneses, on entre el 26 d'agost i el 4 de setembre se celebrarà a Kobe el Mundial d'Atletisme, en el qual el llançador de javelina defensarà el seu rècord i subcampionat.