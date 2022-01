Desapareixen les 200 cabines telefòniques que encara quedaven a València

L'Ajuntament de València transformarà les prestacions de mobiliari urbà amb el desmantellament de les cabines de telèfon, prop de dues-centes, que quedaven a la ciutat. El servei esdevindrà més adaptat al present i entre les alternatives que preveu el consistori està la instal·lació d'elements com ara recàrrega de mòbils, detectors de contaminació o punts d'accés wifi.

És una de les conclusions després de la reunió dels regidors d'Administració Electrònica, Pere Fuset, i la d'Espai Públic, Lucía Beamud, amb el director d'Administració Pública de Telefònica a la Comunitat Valenciana, José Manuel Plaza.

Després d'algunes pròrrogues, el Govern d'Espanya va decidir en finalitzar l'any fer el pas per a liquidar les cabines telefòniques. És a dir, cessar l'obligació de mantindre-les. Cap dels operadors es farà càrrec d'un negoci que és ruïnós, per la qual cosa l'únic que queda és procedir a retirar-les. En molts casos serà la marquesina i l'aparell telefònic i en altres casos ni això, ja que també n'hi ha de vandalitzades i no reposades.

Fuset va assegurar que "es tracta d'un mobiliari obsolet" -que, de fet, té un limitat valor històric- "i, amb la seua retirada, estem estudiant alternatives de futur que donen serveis nous a la ciutadania".

Un element històric que desapareix

L'extensió de la telefonia mòbil va convertir les cabines en un element del passat. Ningú inseria ja monedes en la ranura per a establir una conferència. Per als operadors, a més, aquestes cabines eren font de problemes pels robatoris als quals eren sotmesos, a més dels actes vandàlics. Desapareixerà, d'aquesta manera, un costum de quasi cent anys, devorat pel progrés. Enquestes publicades amb motiu d'aquest desmantellament assenyalen que pràcticament cap persona nascuda en el segle XXI ha utilitzat una cabina. De la mateixa manera que els telèfons fixos són un element cada vegada menys emprat.