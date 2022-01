Festival de triples a la Fonteta i colp sobre la taula en l'Eurocup

De tres en tres. Així va destrossar el València Basket les esperances del Buducnost en un partit que enfrontava dos dels colíders del grup B de l'Eurocup i en el qual la Fonteta va poder gaudir de fins a onze dels jugadors del primer equip, a falta només de Víctor Claver. Un triomf per 103-76 que deixa els de Peñarroya líders provisionals a l'espera del partit que han de disputar hui el Gran Canària i el Promitheas Patres, cuer.

El tècnic taronja apostava d'inici per Dimitrijevic, Hermannsson, Puerto, Pradilla i Tobey, però conscient que molts dels jugadors eixien d'una setmana de baixa amb covid, va repartir esforços en un primer quart en el qual van entrar en pista tots els jugadors excepte Millán Jiménez, l'únic del filial en la convocatòria. Malgrat el 6-2 inicial després d'uns bons primers minuts de Jaime Pradilla, el Buducnost es va posar per davant gràcies a l'encert de Micov primer i de Cobbs i Reed després (6-9).

Però va arribar el triple de Josep Puerto i ací va començar la tempesta a la Fonteta des de la línia de 6,75, amb set triples consecutius sense errors entre el que restava de primer quart (que va acabar 25-17) i l'inici del segon, amb sis jugadors taronja anotant de tres, mentre en l'equip montenegrí l'encert exterior es quedava en un paupèrrim 17 %, tant al final del primer quart com en el descans, al qual van arribar els taronja amb 20 punts d'avantatge (53-33).

La Fonteta gaudia d'una de les grans nits de la temporada, amb clara superioritat dels locals en totes les facetes del joc. La victòria valia doble, i es va superar el basket-average pel fet de perdre només per un punt a Montenegro, però encara quedava la segona part per a certificar el triomf.

I per a alegria de l'afició, no va perillar en cap moment. L'avantatge va augmentar fins a +25 en la represa, amb un inspirat Hermannsson i la mateixa intensitat taronja de la primera part. Només les pèrdues inquietaven a Peñarroya, que no va dubtar a parar el partit quan l'avantatge es va reduir a +17 (66-49). Jasiel i de nou Hermannsson amb un triple van retornar el +20 al final del tercer quart (75-55), i ells mateixos van tancar qualsevol esperança de remuntada visitant en l'últim període, en el qual Jasiel, Van Rossom, López-Arostegui i Labeyrie van culminar el festival taronja des dels 6,75, amb nou jugadors anotant triples. Ara cal obtindre el bitllet per a la Copa.