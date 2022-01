La Generalitat demana al TSJCV que avale la pròrroga del passaport covid

La Generalitat ha demanat ja al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l'aval per a prorrogar l'exigència de l'anomenat passaport covid per a accedir a l'interior de determinats locals hostalers, d'oci i sociosanitaris, segons han indicat a EFE fonts del Consell.

El 31 de gener finalitza la vigència actual de l'exigència del certificat que acredita que s'ha rebut la vacunació completa contra la covid, o s'ha superat la malaltia en els últims sis mesos, o es té una prova diagnòstica negativa en les últimes hores, per a poder accedir a una sèrie d'establiments.

Aquesta mesura es va començar a aplicar el 4 de desembre a la Comunitat Valenciana per a locals de restauració i d'oci amb aforaments de més de 50 persones, visites a hospitals i residències i celebracions de més de 500 persones en què no es pot portar sempre mascareta.

No obstant això, davant de l'evolució de la pandèmia, des del 24 de desembre es va ampliar a tots els locals d'hostaleria, amb independència del seu aforament, als gimnasos i a tots els llocs públics on es menge o bega, com ara cinemes, circs o seus festeres.

Atés que es tracta d'una mesura que afecta drets fonamentals, el TSJCV ha de pronunciar-se sobre si avala l'ampliació de la vigència durant un mes més o el temps que estime convenient, o sobre si no l'autoritza.

Així mateix, la Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19 de la Generalitat es reuneix aquest dijous a les 9 del matí per a analitzar les mesures que aplica actualment la Comunitat Valenciana, i sobre les quals el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicat que la prudència aconsella mantindre-les.