Un llibre aferma la recuperació del castell d'Alfarp nou segles després

El documentalista i escriptor Vicent Climent ha elaborat un extens estudi sobre el castell d'Alfarp, una de les joies patrimonials del Marquesat, que s'ha transformat en un llibre publicat per l'editorial Reclam que inclou un projecte didàctic desenvolupat per Escola Valenciana perquè puguen aprofitar-lo els alumnes. La fortalesa, que va ser construïda originàriament pels àrabs en el segle XII aprofitant les restes d'un antic poblat romà, es va obrir al públic l'any passat després de ser sotmesa a una profunda restauració.

El llibre suposa una anàlisi i homenatge a aquesta edificació històrica, «la més important del patrimoni d'Alfarp», en paraules del mateix Climent, i que durant tota la seua existència ha patit molts processos de devaluació i deterioració, fins al seu estat actual, totalment readaptada i amb el seu millor estat estructural. L'autor culmina amb aquest estudi un dels seus objectius vitals. És un apassionat de la història i el patrimoni, ha desenvolupat una extensa tasca com a documentalista de la televisió pública valenciana i durant anys va ser col·laborador de Levante-EMV.

El castell va ser propietat de Jaume I, encara que el rei conqueridor el va entregar després a un dels seus cavallers, Pere de Montagut, i aquest, al seu torn, a les famílies Centelles i Borja, que van ser-ne els amos fins a la fi del règim senyorial. Els moriscos van contribuir a la seua conservació temps després, però amb la seua expulsió en 1609, l'edifici va caure en un estat de ruïna crònica fins a 1991. Llavors, ja en poder de l'Ajuntament d'Alfarp, es va rehabilitar fins a obrir-se al públic en 2021.

Ara compta amb una altura addicional per a aproximar-se més a l'altura original. Aquest recreixement permet que la silueta del castell sobreïsca respecte a les cases que l'envolten, la qual cosa li dona una aparença externa més destacada, com ocorre en edificacions semblants, com la que hi ha a Antella.

«El sentiment de pertinença a un poble és indispensable per a fer un llibre que quede per a la posteritat sobre el poble que t'ho ha donat tot», va apuntar ahir Vicent Climent. Per a l'autor resulta fonamental que s'editen llibres d'aquest tipus perquè els més joves coneguen tota la història del seu entorn: «Publicacions com aquesta faciliten eines docents a les escoles per a apreciar la cultura, la història i el patrimoni». Climent també es pren amb orgull «publicar un treball sobre Alfarp» i agraeix que Reclam pose en valor «tot el que és nostre, no sols per a les escoles, sinó perquè estiga a l'abast de tots els veïns i les veïnes».

La presentació del llibre tindrà lloc a les dotze del migdia del pròxim diumenge, 30 de gener, a la plaça de Dalt d'Alfarp. L'entrada serà gratuïta i es compliran les mesures de seguretat contra la pandèmia. Hi participarà l'autor de l'obra junt amb Joan Cortes, representant de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera; Pablo Rodríguez, professor de la Universitat Politècnica de València; Cèsar Ferrandis, regidor de Patrimoni de l'Ajuntament d'Alfarp, i Arturo Blasco, editor de Reclam Editorial.