El preu de l'habitatge d'obra nova puja un 40 % a Extramurs i Campanar

El preu de l'habitatge d'obra nova a Extramurs i Campanar ha crescut un 40 % en 2021, segons un informe de la Càtedra Observatori Habitatge de la Universitat Politècnica. L'anàlisi adverteix que l'oferta d'obra nova a la capital del Túria s'ha desplomat un 50 % en els dos últims anys essencialment perquè l'oferta de sòl de València s'està esgotant (queden solars xicotets que no interessen els grans promotors). "És un fet que cada vegada és més complicat trobar sòl urbà per a promocions mitjanes i grans, la qual cosa provoca que el preu dels solars puge", apunta la Càtedra Observatori Habitatge. En aquest context, el preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge d'obra nova ronda els 2.300 euros el metre quadrat després de pujar amb força en els últims mesos en tots els districtes de la ciutat.

Un segon problema per al sector són els retards en la concessió de llicències d'obres, que a València es troben al voltant dels 18 mesos davant dels 2 mesos que tarden els mateixos tràmits a poblacions com Torrent. De fet, les dificultats per a construir a la capital del Túria ha provocat que les grans immobiliàries desplacen les seues promocions a l'àrea metropolitana, on s'ha estés la construcció d'edificis de lloguer per les dificultats dels joves per a comprar el seu primer habitatge.