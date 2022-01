Burjassot permetrà jugar a la pilota en carrers i parcs

Ciutadans (Cs) de Burjassot ha aconseguit que s’aprove una moció perquè “es permeta jugar a la pilota als carrers per als vianants i als parcs”, ha destacat el seu portaveu, Toni Subiela.

La iniciativa, rebutjada únicament per Podem, “recull eliminar de manera immediata totes les plaques de prohibició de jugar a la pilota de places, carrers per als vianants i parcs”, ha explicat. Subiela criticava que “les plaques de prohibició semblen una autèntica plaga a Burjassot”.

Per això, ha celebrat, “ara se substituiran per unes altres plaques que aconsellen el joc amb respecte pels altres i evitant molèsties a la resta de ciutadans”. “Es tracta de promoure valors positius entre els joves i deixar-los jugar a la pilota en els llocs habilitats i on no molesten a ningú”, ha esgrimit.