Ilaix Moriba és el recanvi de Daniel Wass

Daniel Wass se’n va a l’Atlètic i Ilaix Moriba serà el seu substitut, en qualitat de cedit. El València canvia l’experiència i l’obediència tàctica del migcampista danés per un perfil diferent, el de la joventut, el físic i el talent de l’impulsiu futbolista guineà, de 19 anys, considerat un migcampista amb llarga conducció amb la pilota, amb pressió alta i arribada a posicions de rematada. Un prometedor box to box, amb molta personalitat però per polir tàcticament, que no tenia minuts en el Red Bull Leipzig, club al qual va aterrar aquest estiu després de forçar la seua eixida com un dels jugadors estrela del planter del Barcelona i que hui mateix arriba a Mestalla com a cedit, i dret de tanteig, fins a final de temporada.

Ilaix Moriba hi arriba amb bon ritme després d’haver destacat en la Copa Àfrica, en la qual va arribar a huitens de final amb la seua selecció. El València, que ja havia signat el central suís Eray Cömert, no es tanca a més incorporacions en el centre del camp, ja que falta encara un 6 posicional de caire més clàssic que Bordalás ha estat reclamant des de la seua arribada.

Ilaix és una incorporació de consens i sumarà alternatives per a l’atac. Criat a la Masia, internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola, abans d’optar pel combinat absolut de Guinea Conakry, va aparéixer de manera fulgurant en el primer equip del Barcelona, amb la confiança de Ronald Koeman, i com un dels estandards del relleu generacional de planter. Va retornar els minuts amb un gol i tres assistències i el seu futbol li va valdre la comparació amb Paul Pogba. No obstant això, la seua tendència tàctica anàrquica era diferent del futbol més cartesià de jugadors del planter com Pedri, Nico i Gavi. La seua eixida del Barcelona no va estar exempta de polèmica, ja que no va voler renovar el seu contracte, que expirava en 2022, i després d’un procés de formació en el qual el Barcelona va adoptar excepcions per a calmar diversos conflictes. En un campionat que coneix bé, Ilaix vol aprofitar la segona volta del campionat per a rellançar la seua progressió.

El negoci per Wass

De moment, Ilaix és qui ompli el buit que deixa Wass, que hui mateix recala en el Wanda Metropolitano. El València acceptarà l’oferta de l’Atlètic de Madrid, que ahir va ascendir a 2,7 milions d’euros més variables i s’assegura l’alliberament de 4 milions, entre l’alliberament de la fitxa i la pujada del límit de despesa. La resolució del cas Wass ha satisfet el València, que considera haver resolt el futur del jugador amb èxit, de 33 anys, tenint en compte que el pròxim 30 de juny acaba contracte i no pensava renovar. Des que el futbolista va llançar l’envit de voler anar-se’n, cap oferiment convencia l’entitat blanc-i-negra. A l’estiu, l’Olympique de Marsella de Pablo Longoria no va passar dels 700.000 euros. I la primera oferta de l’Atlètic de Madrid, a principis del mercat d’hivern, rondava el milió d’euros.

A curt termini, l’operació oxigena el València, no sense haver pagat algun peatge previ. Sense anar més lluny, que Wass no jugara l’últim partit de lliga, precisament contra l’Atlètic, en un partit en el qual el València va pagar cara l’absència d’ofici i experiència. En el llarg termini es comprovarà la repercussió real de perdre un futbolista que, amb l’erosió del projecte en els tres últims cursos, ha passat de ser un bon complement a un dels pilars bàsics en la bastimentada de l’equip. El llegat de Wass és satisfactori, ja que es tracta d’un jugador que ha complit amb versatilitat, que ha sigut utilitzat per tots els entrenadors i que només s’ha perdut un partit per lesió/malaltia (per covid, aquest mateix mes) i un altre en el pols final per la seua eixida, en l’esmentat partit del Wanda Metropolitano.

L’impacte d’Ilaix com a substitut i, per damunt de tot, els objectius finals complits dictaminaran el benefici real d’un moviment de mercat que continua sent arriscat. Per al futur financer del València, els ingressos per competicions esportives per participar en Europa són crucials. Una font econòmica que era estable i que s’ha secat per complet amb Peter Lim al capdavant de l’entitat. Quatre de les cinc vegades que el València ha estat fora d’Europa en els últims 25 anys, ha sigut sota la gestió de Meriton Holdings Limited.

Es dona la circumstància que del bloc campió de la Copa del Rei en 2019, l’eixida de diversos dels efectius més importants ha acabat reforçant els clàssics rivals directes dels blanc-i-negres. Dani Parejo i Francis Coquelin van recalar en el Vila-real, en el qual ha triomfat sobretot l’excapità valencianista, mentre que Kondogbia i Wass engrossiran el fons d’armari de l’Atlètic, com a complements. I Ferran Torres va acabar en el Barcelona, amb escala en el Manchester City.