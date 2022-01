La Generalitat amplia l’obligatorietat del passaport covid un mes més

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat Valenciana, tal com ja s’havia avançat, prorrogarà l’obligatorietat de l’ús del passaport covid un mes més, concretament fins al 28 de febrer. Puig insisteix que la mesura continuarà vigent, amb l’autorització prèvia del TSJ, de la mateixa manera que fins ara: obligatori per a accedir a tota la restauració i altres locals on es puga consumir algun tipus de menjar, com gimnasos, instal·lacions esportives o cinemes.

En aquest sentit, des de la Generalitat Valenciana, insisteixen que el passaport covid “ha funcionat” i ha aconseguit que més de 132.000 persones que no s’havien vacunat ho hagen fet. “No és la solució a la pandèmia, però és una eina més”, ha recalcat Puig per a convéncer que cal vacunar-se, mantindre el pols sobre la presència de la pandèmia i per a generar “espais més segurs”. En aquest sentit, el president confia que el tribunal done el vistiplau a la petició de la Generalitat i avale l’ampliació d’aquesta mesura.

Una vegada passe febrer, Puig ha assegurat que es tornarà a avaluar la situació per a decidir si la mesura es manté o no. Sobre els dubtes que s’havien plantejat des de diverses formacions polítiques (inclosos els seus socis de govern de Compromís) sobre mantindre una mesura que no ha tallat l’augment de casos, el president ha assegurat que la comissió interdepartamental s’ha resolt “sense diferències” i de manera unànime.

Quant a la vacunació, Puig no ha dubtat a afirmar que es tracta, juntament amb la responsabilitat de la ciutadania, de l’altre gran pilar de l’èxit de la lluita contra la pandèmia. Puig ha tornat a destacar que l’administració de les dosis de reforç avança ràpidament. La Comunitat Valenciana ja ha superat 2,1 milions de terceres dosis i dilluns s’obriran dos grans vacunòdroms a València i Alacant per a accelerar encara més l’administració de vacunes.

Quant als grups d’edat, el president ha posat l’accent en el fet que la població més sensible ja està protegida amb la tercera dosi. “Els majors de 50 anys ja han rebut les tres dosis de la vacuna”, ha matisat, fins i tot en xifres per damunt de la mitjana espanyola, així com els més menuts.

Sense casos confirmats de l’òmicron danesa

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciat que, de moment, la Conselleria de Sanitat no té constància de cap cas confirmat a la Comunitat Valenciana d’aquesta subvariant d’òmicron (BA.2), que ja s’ha convertit en la dominant a Dinamarca.

La comissió interdepartamental s’ha reunit aquest dijous per a analitzar les mesures contra la pandèmia. La Generalitat Valenciana ha demanat ja al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l’aval per a prorrogar l’exigència de l’anomenat passaport covid per a accedir a l’interior de determinats locals hostalers, d’oci i sociosanitaris, segons han indicat a EFE fonts del Consell.