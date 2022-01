SUMA: la nova targeta única per a viatjar per València en Metrovalencia, tren de Rodalia i bus

La Generalitat Valenciana ha anunciat una targeta única de transport per a moure’s en transport públic per l’àrea metropolitana de València de Metrovalencia, Metrobús, EMT i Renfe-Rodalia amb el mateix preu i en un mateix suport. Es tracta de la targeta SUMA, que suposarà un estalvi de fins al 55 % per a l’usuari del transport públic.

La nova targeta SUMA té com a principal avantatge que recull, en un mateix títol, totes les combinacions per a viatjar en Metrovalencia, EMT, Metrobús i Rodalia de Renfe. A més, això inclou els transbordaments, que seran gratuïts, com ocorre actualment en l’autobús, que se’n poden agafar diversos durant una hora. És a dir, podràs agafar qualsevol altre transport, passar d’anar amb metro a pujar a un autobús sempre que siguen de la mateixa zona.

Els transbordaments seran gratuïts durant 90 minuts en cas de la SUMA 10, si es viatja en una zona, o en 110 minuts, si es viatja en dues zones. En el cas de tindre el títol de SUMA mensual, els viatges i transbordaments seran il·limitats. Això sí, caldrà validar el títol cada vegada que puges a un transport.

Tipus de Targeta SUMA

SUMA 10: una zona costa 8 euros; dues zones, 12 euros; i destinació a l’aeroport, 20 euros. SUMA Mensual: una zona costa 35 euros; dues zones són 53 euros; i anar a l’aeroport, 53 euros. SUMA Mensual Jove: qui tinga el Carnet Jove podrà gaudir d’un 15 % de descompte sobre el preu de venda de la targeta SUMA Mensual

Estalvi i nous preus de SUMA

Aquesta nova iniciativa, presentada pel conseller de Mobilitat, Arcadi España, suposarà un estalvi, ja que les noves tarifes de SUMA són entre un 11 % i un 55 % més barates que els títols actuals de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATMV).

On, abans, les zones A i B valien 9 i 15,50 euros respectivament, ara passen a 8 euros; i la C i la D, que costaven 20,90 i 26,90 euros, baixen a 12 euros. Es redueixen els preus dels abonaments mensuals: on, abans, les zones A i B valien 45 i 58,3 euros respectivament, ara passen a 35 euros; i la C i D, que costaven 68,7 i 79,10 euros, baixen a 53 euros.

Zones tarifàries

Les zones s’han fet coincidir el màxim possible amb les comarques valencianes.

Zona A : la ciutat de València

: la ciutat de València Àrea de solapament A-B : els municipis pertanyents a l’àrea metropolitana de l’Horta.

: els municipis pertanyents a l’àrea metropolitana de l’Horta. Zona B : els municipis pertanyents a l’àrea metropolitana del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i de la Ribera

: els municipis pertanyents a l’àrea metropolitana del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i de la Ribera Zona C: aeroport

En resum, hi haurà dues zones diferenciades, a excepció de l’aeroport, que estarà en la zona C, i una gran àrea de solapament, ombrejada en el mapa de les diferents zones per a diferenciar-la. Qui inicie el seu viatge en aquesta zona de solapament, podrà moure’s per tota aquesta zona amb un mateix títol, amb la qual cosa gaudirà d’un estalvi important.

La següent taula mostra els trajectes directes:

Quan entra en vigor la targeta SUMA

La nova targeta SUMA per a viatjar amb metro, bus, tren i metrobús al mateix preu començarà a funcionar el pròxim 31 de gener.