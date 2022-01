Xiquets ucraïnesos acollits per famílies valencianes fan una crida per la pau

Xiquets i xiquetes ucraïnesos de la ciutat de Krasnahorivka, a la regió del Donbass, en el sud-est d’Ucraïna, han fet una crida des de la zona del conflicte, on viuen des de fa anys, per a demanar pau davant de l’amenaça de guerra.

Són menors que acaben de tornar de València, on han estat vivint durant un mes acollits per famílies dins del programa humanitari de vacances nadalenques que realitza la Fundació Junts per la Vida de la Comunitat Valenciana. Demanen, a més, la solidaritat de les famílies per a tornar a Espanya a l’estiu i poder descansar del so dels tirs que cada nit escolten des de les seues cases després del toc de queda.

Danilo té 11 anys. Des de la seua casa a Ucraïna i amb el castellà que ha aprés a Espanya demana: “Jo vull molt que es pare la guerra”.

Artem també té 11 anys i fa una crida: “Tinc moltes ganes de viure en pau i tranquil·litat”.

Sviatoslav expressa el seu desig: “No volem viure en la guerra, volem pau. Per favor, convideu els nostres xiquets d’ací”.

Stas es mostra content pel temps que ha passat a Espanya, després d’haver tornat a la seua casa: “Ací només vull pau i bondat”.

Aquests quatre xiquets ucraïnesos han pogut vindre a Espanya en diverses ocasions en els programes d’acolliment familiar de Nadal i d’estiu que organitza la Fundació Junts per la Vida de la Comunitat Valenciana. Però n’hi ha molts altres, també de la regió del Donbass, als quals els agradaria vindre i esperen que hi haja més famílies voluntàries d’acolliment per a fer-ho possible l’estiu que ve. Vlad és un d’ells: “M’agradaria molt visitar Espanya, no vull viure en la guerra, només vull pau”. Maya és una altra de les xiquetes que no va poder vindre per Nadal, però està desitjant fer-ho quan siga possible.

Tots ells viuen a la regió del Donbass, “en l’anomenada zona roja d’Ucraïna, on pateixen les conseqüències del conflicte d’aquesta zona des de l’any 2014, encara que és ara quan la situació s’està agreujant i s’està visibilitzant i coneixent més a escala internacional”, segons afirma la presidenta de la Fundació, Clara Arnal. “Hi ha tocs de queda tots els dies des de les 5 de la vesprada i hi ha talls d’electricitat, aigua i gas a les cases. Aquests menors estan patint des d’aleshores una situació de guerra, perquè viuen a metres de les trinxeres”.

Des de la Fundació Junts Per la Vida demanen que “tots els valors que els transmeten ací les famílies d’acolliment de solidaritat, pau i harmonia emocional, que és el que després els xiquets traslladen allà, que també siguen capaços de veure’ls els dirigents. Que primen els drets humans enfront dels interessos polítics i econòmics. Perquè així és com es construeix un món millor, tant en l’àmbit familiar com en el global”, afirma Clara Arnal.

La Fundació també fa una crida a famílies d’acolliment voluntàries per tal que l’estiu que ve puguen vindre a Espanya més xiquets i xiquetes i que puguen oblidar-se durant un temps d’aquesta terrible situació que estan vivint pel conflicte on viuen. “Faran falta famílies, persones que tinguen un lloc per a la pau i l’educació en valors en les seues cases, però sobretot al seu cor”, assenyala la seua presidenta.

La Fundació Junts Per la Vida realitza, des de l’any 1994, programes humanitaris d’acolliment familiar de xiquets i xiquetes ucraïnesos. En un principi, els menors eren de la zona de Txernòbil, des d’on encara venen a Espanya. I, des de l’any 2014, quan va sorgir el conflicte en l’est d’Ucraïna, també van començar a vindre a Espanya menors d’aquella zona, acollits per famílies.