Arxiven per cinquena vegada una querella del PP a Fuset

El Jutjat d’Instrucció número 2 de València ha arxivat, a proposta de la Fiscalia, la causa presentada pel Grup Municipal Popular —en concret, pel seu assessor Rafael Salom— per les contractacions en la Delegació de Cultura Festiva, sota l’acusació de prevaricació.

Es tractava d’una vertadera esmena a la totalitat dels contractes de Festes. De fet, en els quatre anys que ha durat la instrucció, es posava en qüestió no ja una determinada contractació (Expojove, batalla de flores...), sinó la manera mateixa de contractar, que no deixava de ser la que es va heretar de l’anterior mandat, al capdavant del qual hi havia el mateix PP, ara denunciant.

Fuset ha criticat ara el partit de l’oposició per “iniciar accions penals malintencionades a propòsit d’una actuació administrativa que ells mateixos mai es van preocupar per millorar durant 24 anys”. Fuset, a més, assegura que el PP, en la seua actuació en el govern, “va convertir la gestió festiva en una cadira elèctrica amb la qual han tractat d’electrocutar després en l’oposició”.

Fuset ha assegurat que qüestionant la forma de contractació, “més enllà de buscar el meu desgast polític, psicològic i personal, també han posat en dubte injustament el treball del Servei de Festes, el qual també ha sigut tractat injustament”. També ha demanat al PP que “abandone aquesta estratègia inútil, que tants recursos públics malgasta i que només ha tingut la intenció d’enfangar l’opinió pública”. Cert és que, des del relleu en el Grup Municipal Popular, l’actual equip de María José Catalá ha “tancat l’aixeta” de l’actuació judicial de Salom, caracteritzada pels arxivaments constants de causes.

Amb aquesta en són cinc les causes arxivades al regidor. Les anteriors feien referència a la construcció de la passarel·la de l’ofrena, la bústia reial, els cartells de Falles i la instal·lació de barres i graderies a Vivers.

Amb aquesta resolució, al regidor només li queda pendent el judici penal de l’accident de Vivers, el motiu pel qual va deixar els càrrecs de regidor de Cultura Festiva i portaveu i va centrar-se en l’Agenda Digital.

Precisament el fet que s’haja arxivat la seua responsabilitat en la instal·lació de barres i graderies és un argument poderós a favor seu en aquest plet, que tindrà lloc a mitjan desembre.