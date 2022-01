Els barris inundables d’Alzira miren amb recel el nou canal

Les associacions de veïns de les Basses i l’avinguda de la Ribera miren amb recel la construcció de l’anomenat canal interceptor, destinat a recollir els cabals dels barrancs de les Estreles, Fosc, Gràcia Maria i del camí de l’Arena, que s’han demostrat temibles durant els últims episodis de pluges torrencials. Els residents d’aquestes barriades, el risc d’inundació de les quals és alt, en vista de les envestides registrades en l’última dècada, lamenten que l’Ajuntament haja optat, en aquesta nova infraestructura, per conduir l’aigua cap a un lloc, el barranc de la Casella, “on és pràcticament impossible desaiguar-la”, per l’escanyament que ofereix el pont de Xàtiva i el no menys embravit barranc de Barxeta abans d’arribar al Xúquer.

Els integrants de totes dues associacions veïnals van presentar al·legacions contra el canal interceptor, encara que el Govern municipal les ha desestimades amb l’aval dels tècnics municipals. Un dels portaveus del col·lectiu veïnal, Voro Pérez, va voler intervindre en el Ple municipal que es va celebrar dimecres, encara que el president del consistori, Diego Gómez, va rebutjar donar-li la paraula perquè defensara la suspensió cautelar del canal. “L’alcalde ha silenciat les víctimes”, es van queixar ahir els representants veïnals. Andrés Viguín, president de l’Associació les Basses-Ribera, defensa que la problemàtica actual d’inundabilitat d’Alzira només podrà resoldre’s quan el polèmic pont de Xàtiva s’amplie prou per a permetre el pas dels escolaments que recullen les conques dels barrancs de la Casella, l’Estret i Vilella. “Només així deixarà de retindre els cabals, d’elevar el nivell i de provocar inundacions; això permetrà desaiguar els col·lectors del clavegueram urbà, els de la conca periurbana i el canal interceptor i s’evitarà, així, inundar els barris”, sosté el líder veïnal. Sense l’ampliació del barranc de la Casella, que desemboca en el Xúquer prop del pont de la variant, “el problema persisteix”, clama també Voro Pérez. “En la situació actual, la segona fase del canal l’única cosa que aconseguirà és canviar la inundació de lloc: de l’Alquenència a les Basses”, augura. El catedràtic d’Enginyeria Hidràulica Joan Marco i el professor d’Hidrologia Vicent Bellvert, als quals l’Ajuntament d’Alzira va encarregar la cerca de solucions a les inundacions periòdiques que pateixen diversos barris, no van censurar la construcció del canal de les Basses i tampoc la del canal interceptor; ara bé, van alertar que no poden funcionar correctament si el barranc de la Casella no desaigua. “Tenim una infraestructura ben calculada, ben executada, que té la seua funcionalitat, però que no està funcionant perquè en el punt d’abocament, el barranc de la Casella, no pot desaiguar”, va dir Bellvert. Marco també va subratllar que la “secció crítica” és el pont de Xàtiva. Per aquest motiu, les associacions veïnals han demanat, sense èxit, que l’Ajuntament suspenga cautelarment l’ampliació de la segona fase del canal fins que es reforme l’estreta del pont de Xàtiva i que “es concentren tots els esforços a resoldre aquest punt negre”.