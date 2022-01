El foc devora a Manises la nau del principal importador de productes xinesos de la Comunitat Valenciana

Un incendi en un complex industrial de huit naus dedicat a la importació de productes per a basars xinesos situat en el polígon industrial de Manises que hi ha al costat de l’aeroport, ha destruït per complet una de les naus i ha obligat fins i tot a tallar el trànsit de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). L’incident s’ha saldat sense ferits.

El sinistre s’ha originat cap a les 9.30 hores en una de les naus d’un empresari xinés que és considerat el principal importador de productes asiàtics de la Comunitat Valenciana. Les flames han devorat per complet la nau, dedicada a magatzem, i, segons algunes fonts, amenaçaven una de les altres set naus que l’empresari posseeix en aquest mateix complex industrial, siti a l’avinguda Mas de l’Oli de Manises. No obstant això, la ràpida actuació dels empleats ha evitat que el foc s’estenguera a la resta de les instal·lacions. Segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents, les primeres hipòtesis apunten al fet que el foc s’hauria produït per una espurna d’uns treballs de fusteria metàl·lica pròxims.

🚒 Mobilitzades 6 dotacions de bombers de Paterna, Torrent, Burjassot i Alzira i 3 unitats de comandament de @BombersValencia a l’incendi un magatzem de productes de basar a Manises. Hi ha risc d’afecció a naus llindars — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 28 de enero de 2022

“Hem agafat les mànegues i, sense por, hem tirat aigua per a intentar apagar-lo”, relata Nico, un dels treballadors que, amb la seua acció, han permés delimitar l’incendi fins a l’arribada dels bombers. “Gràcies a ells, no s’ha cremat tot —indica una altra treballadora—; els bombers ens han dit que, si no arriben a actuar, haguera passat a les altres naus”. Alguns testimonis assenyalen que el foc podria haver-se iniciat en la nau confrontant, quan uns operaris soldaven uns ferros. No obstant això, aquest aspecte haurà de ser investigat per la Guàrdia Civil una vegada que finalitzen les tasques d’extinció.

Tall del trànsit ferroviari d’FGV

El foc no només ha provocat una gran columna de fum, sinó que ha adquirit grans dimensions. De fet, ha provocat l’enderrocament del mur posterior de la nau destrossada en l’incendi, que ha caigut sobre les vies d’FGV, la qual cosa ha obligat a tallar el trànsit ferroviari. La via ha romàs tancada fins que s’han retirat els enderrocs i la virulència del foc no amenaçava la seguretat dels trens que hi transiten.

Fins a set dotacions de bombers s’han desplaçat al lloc de l’incendi, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers. Malgrat que diverses ambulàncies també han acudit al punt del sinistre, en principi l’incendi no ha ocasionat ferits, encara que sí que ha obligat a desallotjar una vintena d’empleats. La majoria d’ells havia eixit de la nau abans de l’arribada dels serveis d’emergències, en adonar-se de la presència del fum.

L’incendi s’ha registrat en una de les naus del polígon maniser de la Cova, convertit des de fa anys en un lobby xinés. De les aproximadament 220 naus de l’àrea, 180 són negocis asiàtics de diversa índole: tecnologia, tèxtil o productes per a botigues multipreu.