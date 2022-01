El judici del cas Alqueria se celebrarà del 19 de setembre al 25 de novembre

El judici del cas Alqueria, que ha investigat càrrecs del PSPV i de Compromís per la presumpta malversació en contractes d’alta direcció en l’empresa pública de la Diputació de València Divalterra (a punt d’extingir-se), se celebrarà del 19 de setembre al 25 de novembre, segons han acordat les acusacions i les defenses amb els magistrats de la Secció Primera de l’Audiència de València, que enjudiciarà la causa, segons ha pogut saber Levante-EMV de fonts coneixedores del calendari.

La investigació del cas Alqueria va indagar sobre la presumpta malversació i prevaricació presumptament comesa per l’expresident de la Diputació de València i actual alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, al costat del seu cercle més pròxim de col·laboradors i altres càrrecs del PSPV i de Compromís. En el punt de mira judicial hi ha els contractes d’alta direcció en Divalterra, realitzats sense avals jurídics, segons les acusacions, que van impulsar Rodríguez i els exgerents de Divalterra, Jose Ramón Tiller, Xavier Simón (tots dos pel PSPV-PSOE) i Agustina Brines (per Compromís), i que es van repartir totes dues formacions polítiques.

Uns contractes que, segons la Fiscalia Anticorrupció, van suposar un perjudici a les arques públiques d’1.122.095,80 euros i que van servir per a crear àrees de gestió “buides de contingut”, en les quals únicament figuraven els alts directius, sense tècnics o personal a càrrec seu, segons van declarar testimonis en la causa.

El judici començarà el 19 de setembre i dedicarà tres dies a les qüestions prèvies. Les declaracions dels catorze acusats en aquesta causa es prolongarà durant huit sessions: del 26 al 29 de setembre i els dies 2, 4, 5 i 6 d’octubre. Si no hi ha demores, els testimonis compareixeran del 24 al 28 d’octubre i el 2 de novembre. Tres dies més (3, 4 i 7 de novembre) es dedicaran a pericials i els dies 16, 17, 21, 23, 24 i 25 de novembre s’empraran per a les conclusions i els informes d’acusacions i defenses.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, després de conéixer l’assenyalament del seu judici, destaca la seua “confiança en la justícia i en el convenciment de la innocència de totes les persones imputades. Tot acabarà bé perquè la veritat només té un camí”, asseguren fonts pròximes al regidor. L’alcalde d’Ontinyent admet que el tràmit judicial “s’està fent llarg” i insisteix que el cas Alqueria “no hauria d’haver existit, perquè per a l’única cosa que ha servit és per a generar dolor i malgastar recursos públics: tant la desproporcionada operació policial, amb la detenció de pares i mares de família honrats, fins a la mateixa instrucció del jutge i del fiscal han generat molt de dolor, sentiments d’indefensió i molta ràbia, que és per a l’única cosa que ha servit. Perquè si el que es pretenia era defensar l’interés públic, han fet un mal servei, perquè tot ha anat a pitjor en Divalterra des que la vam deixar de gestionar”, defensa l’alcalde Ontinyent.