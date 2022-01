El Llevant confirma un positiu a una setmana del duel a Getafe

El Llevant ha comunicat, aquest divendres, un positiu per covid-19 en la seua plantilla quan falta una setmana per a jugar contra el Getafe en la Lliga, però no ha confirmat la identitat d’aquest jugador.

El club valencià ha anunciat en un comunicat que el jugador “es troba aïllat, complint el protocol sanitari, sota el control i seguiment dels serveis mèdics del club”. La plantilla del Llevant descansarà aquest dissabte i diumenge al matí i reprendrà la competició lliguera el divendres 4 de febrer a Getafe. Comunicado oficial del #LevanteUD https://t.co/mBPVaBlBSB — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 28 de enero de 2022